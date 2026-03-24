È morto Italo Ferraro, l’architetto 85enne investito da uno scooter ieri sera lungo Corso Vittorio Emanuele. Si tratta della terza vittima sulle strade di Napoli in appena due giorni dopo l’incidente mortale che è costato la vita a due sorelle ucraine in corso Garibaldi domenica sera.

Napoli, investito in corso Vittorio Emanuele: architetto muore in ospedale

Italo si trovava in strada quando, in circostanze da chiarire, intorno alle 20, è stato travolto da uno scooter guidato da una giovane donna. Ferito, è stato trasportato già in gravi condizioni all’Ospedale Pellegrini di Napoli. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. Oggi, all’alba, il decesso.

Sulla pagina del deputato Francesco Emilio Borrelli i cittadini denunciano ritardi nei soccorsi. Corso Vittorio Emanuele è un’altra strada già sotto i riflettori delle autorità e delle forze dell’ordine per gli incidenti e il mancato rispetto dei limiti di velocità. Italo Ferraro, oltre che architetto, era autore di numerosi libri sui quartieri di Napoli. Una perdita anche per il mondo della cultura.