Tentato furto in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Dodeca, in via Padula a Casoria, nei pressi della circumvallazione esterna. Due malviventi, a bordo di uno scooter, hanno provato a rubare un motorino parcheggiato, ma il loro piano è stato sventato dal coraggioso intervento di un giovane, probabilmente un dipendente dell’attività.

Casoria, dipendente eroe sventa furto di scooter: ferito durante la colluttazione

La scena, ripresa in un video e segnalata al deputato Francesco Emilio Borrelli, mostra i due ladri mentre effettuano alcuni giri perlustrativi per individuare il mezzo da colpire. Poco dopo, uno dei due scende dallo scooter e inizia a spingere a mano il motorino nel tentativo di allontanarsi indisturbato.

A notare quanto stava accadendo è stato un ragazzo che indossava una pettorina catarifrangente. Senza esitare, il giovane ha inseguito il ladro, riuscendo a raggiungerlo e a spingerlo facendolo cadere. Ne è nata una breve colluttazione, al termine della quale i due malviventi sono comunque riusciti a darsi alla fuga.

“Ha avuto coraggio ma non dobbiamo abituarci a scene così”

Il dipendente, però, ha avuto la peggio riportando una ferita a un braccio. “Ha dimostrato grande coraggio, impedendo un furto in pieno giorno che stava avvenendo sotto gli occhi di tutti – ha dichiarato il deputato Francesco Emilio Borrelli –. Ma non dovremmo mai abituarci a scene del genere. Se quei balordi fossero stati armati, la situazione avrebbe potuto prendere una piega ben più grave”.

L’episodio riaccende i riflettori sul tema della sicurezza e sull’aumento dei furti anche alla luce del sole. “Siamo di fronte a criminali che non temono più nulla – ha aggiunto Borrelli –. È necessario contrastare questa escalation e restituire ai cittadini la serenità che meritano”.