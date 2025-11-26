È considerato tra i grandi flop elettorali. Tuttavia, nonostante i risultati deludenti, Pasquale Di Fenza – il candidato sponsorizzato da Rita De Crescenzo – attribuisce la colpa alla confusione e rivendica il buon risultato ottenuto da Forza Italia. È quanto ha dichiarato in diretta a “La Radiazza”, trasmissione in onda su Radio Marte.

Fuori dal consiglio, Di Fenza si difende: “Ho portato voti a Forza Italia. La gente era confusa e ha votato Rita”

“In molte municipalità ci sono centinaia di voti col nome di Rita De Crescenzo, come ad esempio a Poggioreale ci sono oltre 200 voti per la tiktoker. Molti hanno votato solo Forza Italia, questo è proprio l’effetto degli influencer”. Poi continua la sua analisi politica: “La mia accoppiata con i tiktoker mi ha penalizzato personalmente ma ha favorito il partito Forza Italia. Ho fatto da cavia per capire se il fenomeno funzionasse o meno“. Infine Di Fenza annuncia di proseguire l’attività politica al di fuori del consiglio regionale: “Porterò avanti il partito a Marano, mi impegnerò per il territorio”.

Polemica per il mancato voto di Rita De Crescenzo

A far discutere, proprio nel giorno delle elezioni, anche l’esclusione di Rita De Crescenzo dal voto. Giunta ai seggi nel Pallonetto di Santa Luca, la tiktoker non ha potuto esprimere la propria preferenza perché cancellata dagli elenchi elettorali dopo un cambio di residenza. “Una ingiustizia, una vergogna”, l’ha definita lei sui social. “Non mi hanno trovato nella lista, ma io non sono irreperibile, non sono evasa. Ho la residenza in via del Pallonetto di Santa Lucia, con mio marito e mio figlio, lui ha votato e a me non mi hanno fatto votare”. Poi ha rinvendicato: “Ho convinto tanta gente a votare – aggiunge – mi hanno fatto una cattiveria enorme. Cinque mesi fa ho votato, ieri i carabinieri mi hanno trovato e sanno tutti dove sono”.