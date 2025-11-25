Nonostante la moblitazione su tutti i social e gli appelli al voto, il candidato sponsorizzato dalla TikToker Rita De Crescenzo supera a mala pena le 1200 preferenze. Pasquale di Fenza, candidato al consiglio regionale con Forza Italia, raccoglie infatti 1208 voti. Insufficienti per entrare nell’assise campana.

Elezioni regionali, gli influencer non funzionano: flop per il candidato della De Crescenzo

Nella circoscrizione di Napoli e provincia il partito berlusconiano conquista due seggi: sono Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo, con 16.515 voti, e Susy Panico con 12.911. Restano invece esclusi il consigliere regionale uscente Franco Cascone, Gianfranco Librandi – vice coordinatore del partito in Campania -, il consigliere comunale di Napoli, Salvatore Guangi. Ma agli occhi balza anche il risultato deludente di Di Fenza, 19esimo su 27 candidati.

Il politico – ex Azione – era finito sotto i riflettori per il sostegno che aveva ricevuto dall’influencer Rita De Crescenzo e da Angelo Napolitano, altro discusso imprenditore molto attivo su TikTok e sui social. Like e views non si sono tradotti in voti, dunque. E questo nonostante gli appelli e gli inviti della De Crescenzo a recarsi alle urne. La donna si era persino offerta di finanziare gli spostamenti degli elettori con il noleggio di un pulmino. La mobilitazione social, però, non ha funzionato. Il matrimonio tra l’influencer e la politica, almeno per il momento, “non s’adda fare”.