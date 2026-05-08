Prima un conflitto a fuoco, poi la vendetta con le coltellate. È lo scenario tracciato dagli inquirenti che ieri hanno fatto scattare 7 arresti – eseguiti dai poliziotti della Squadra Mobile di Napoli – e tra questi c’è anche il 18enne Francesco Pio Bianco, minorenne all’epoca dei fatti e figlio della tiktoker Rita De Crescenzo.

Arrestato il figlio di Rita De Crescenzo, scontro tra gruppi criminali e conflitto a fuoco

La vicenda parte dal tentato omicidio di un giovane avvenuto il 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina: gli indagati, in sella a diversi motocicli, avrebbero esploso vari colpi di pistola contro il ragazzo che li stava inseguendo, anche lui su uno scooter e armato. Uno scontro tra giovani gruppi della Pallonetto di Santa Lucia e dei Quartieri Spagnoli. E a sparare sarebbe stato proprio il figlio della De Crescenzo.

A finire nel mirino, invece, il ventiseienne Mario Forte, rampollo di una dynasty criminale radicata nella zona della “Parrocchiella”. La vendetta non si sarebbe però fatta attendere. Da qui l’accusa di lesioni spiccata a carico di Forte che nel primo pomeriggio del 16 febbraio avrebbe affrontato il figlio dell’influencer, accoltellandolo alla gamba nella zona di Montesanto.

“Anche la mamma vuole farlo arrestare”

Agli atti dell’inchiesta, oltre a diverse intercettazioni ambientali, ci sono soprattutto diverse videoregistrazioni. “Anche la madre vuole farlo arrestare”, ascoltano gli inquirenti in una conversazione in cui si parla della De Crescenzo (come riporta Fanpage.it). A parlare tre minorenni, ieri condotti in Ipm. I reati contestati, a vario titolo, sono tentato omicidio, porto e detenzione di armi da fuoco, tutti aggravati dal metodo mafioso.