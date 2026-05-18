E’ arrivato a Melito il presidente della Regione Roberto Fico per sostenere la candidata sindaca del campo largo Dominique Pellecchia. Ieri in villa comunale l’iniziativa che ha visto gli interventi dell’eurodeputato Lello Topo e della senatrice Mariolina Castellone. Fico ha assicurato la collaborazione istituzionale tra Regione e Comune e fatto il suo endorsement a Pellecchia.

Melito, Fico in città per Pellecchia. Intanto Barretta attacca: “Voti da camorra? Scorrettezza politica”

L’aspirante sindaca, dopo aver spiegato il programma, ha annunciato la volontà di sfruttare i beni confiscati per realizzare uno studentato e una sede dell’Asl. Pellecchia ha poi ribadito di non volere i voti della camorra.

Queste parole hanno scatenato la reazione del competitor Giovanni Barretta che in un post social ha detto che “quella frase ha l’obiettivo di far credere ai cittadini che qualcun altro quei voti li voglia. E questa è una scorrettezza politica gravissima. se hai elementi concreti – dice Barretta – andiamo immediatamente nelle sedi opportune. DENUNCIAMO”. Intanto prosegue la corsa anche del terzo candidato sindaco Giuseppe Chiantese.