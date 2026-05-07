Sette giovani dei Quartieri Spagnoli sono stati arrestati, di cui tre minorenni, con le accuse di tentato omicidio e detenzione di armi. Tra loro anche Francesco Pio Bianco, figlio della tiktoker Rita De Crescenzo. L’operazione è stata coordinata dalla Squadra Mobile di Napoli, guidata dal primo dirigente Mario Grassia.

Napoli, arrestato il figlio di Rita De Crescenzo: è accusato di tentato omicidio e detenzione di armi

L’inchiesta ruota attorno a un agguato avvenuto maturato nell’ambito delle tensioni tra gruppi criminali legati alle zone di Montecalvario e Pizzofalcone. Un episodio che, secondo gli investigatori, conferma il clima di forte instabilità che continua a caratterizzare alcuni vicoli del centro cittadino.

A commentare la vicenda è stata la stessa Rita De Crescenzo, che in un messaggio pubblicato sui social ha confermato il coinvolgimento del figlio Francesco. “Sono una madre disperata, ma chi sbaglia paga”, ha scritto la donna, aggiungendo di avere fiducia nella magistratura e nel lavoro dello Stato, auspicando al tempo stesso che il giovane possa chiarire la propria posizione.

L’operazione

L’operazione arriva al termine di un’indagine condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni di Napoli, in relazione a un grave episodio avvenuto il 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati, in sella a più motocicli, su cui viaggiava anche Francesco Pio Bianco, figlio della De Crescenzo, avrebbero aperto il fuoco contro un giovane che li stava inseguendo armato a bordo del proprio scooter. Diversi i colpi esplosi durante l’azione, che avrebbe potuto trasformarsi in un omicidio. La vittima riuscì a salvarsi.

Le indagini hanno evidenziato un contesto caratterizzato da una forte disponibilità di armi e da modalità operative riconducibili a dinamiche tipiche della criminalità organizzata, con l’obiettivo di affermare il controllo sul territorio. Gli inquirenti ritengono infatti che gli episodi siano maturati nell’ambito di un violento regolamento di conti. Nello stesso procedimento è stata raggiunta da misura cautelare anche la persona offesa del tentato omicidio, ritenuta gravemente indiziata per porto e detenzione illegale di arma da fuoco.

La ritorsione nei confronti del figlio di Rita Dre Crescenzo

Il giovane ferito nel giugno scorso è inoltre accusato di aver preso parte, lo scorso 16 febbraio in Vico Montesanto, a una spedizione punitiva nei confronti di Francesco Pio Bianco, che sarebbe stato l’esecutore materiale dell’agguato ai suoi danni. In quell’occasione, secondo l’accusa, avrebbe provocato ferite da arma da taglio alla coscia sinistra del rivale.

Il blitz della Polizia è stato eseguito con il supporto dei commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Dante, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle unità cinofile antidroga, oltre all’impiego di un drone e di un elicottero. Nel corso delle perquisizioni, gli agenti hanno sequestrato circa un chilogrammo di marijuana trovato nell’abitazione di uno degli indagati. Parte della sostanza era già confezionata in dosi pronte per lo spaccio. L’uomo avrebbe tentato di disfarsene all’arrivo della polizia.