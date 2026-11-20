Cgil, Usb e studenti in piazza a Napoli per protestare contro l’ultima finanziaria del Governo Meloni. studenti e sindacati si sono ritrovati alle 9 in piazza Mancini e piazza Dante per poi muoversi verso piazza Matteotti. ANM ha confermato il servizio regolare, mentre per i bus EAV sono previste fasce di garanzia.

Sciopero generale a Napoli, due cortei nel centro: “In piazza contro la finanziaria”

Perché si sciopera il 20 novembre

Al centro della mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil ci sono le critiche alla legge di bilancio del Governo e le richieste sindacali in materia di salari, pensioni, occupazione e servizi pubblici. Tra le rivendicazioni figurano maggiori risorse per sanità e istruzione, misure contro la precarietà, una distribuzione più equa del carico fiscale e interventi a sostegno del potere d’acquisto. La protesta coinvolge anche studenti e organizzazioni sindacali di base, che a Napoli hanno previsto una mobilitazione distinta da quella della Cgil.

Due manifestazioni dalle 9: dove partono i cortei

Il primo appuntamento è quello organizzato dalla Cgil, con concentramento alle ore 9 in piazza Mancini. Da qui i partecipanti percorreranno alcune delle principali arterie del centro fino a raggiungere piazza Matteotti, dove si terranno gli interventi conclusivi. Sempre alle 9, in piazza Dante, è previsto il ritrovo della mobilitazione che coinvolge Usb, studenti e precari.

Strade chiuse a Napoli oggi: il dispositivo dalle ore 8

Il Comune di Napoli ha predisposto un piano temporaneo di circolazione per la manifestazione della Cgil. Dalle ore 8 e fino a cessate esigenze è previsto il divieto di transito veicolare, nei tratti e nelle confluenze interessati dal passaggio del corteo, lungo il seguente percorso:

Piazza Garibaldi, lato piazza Mancini; Piazza Mancini; Corso Umberto I; Piazza Bovio; Via Guglielmo Sanfelice; Via Armando Diaz; Piazza Matteotti.

Dalle ore 10 le limitazioni interesseranno anche piazza Matteotti e via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Fabio Filzi e piazza Matteotti. Sempre dalle 10, in via Fabio Filzi sarà istituito il senso unico di marcia in direzione via Armando Diaz.

Un ulteriore provvedimento riguarda direttamente il trasporto pubblico: dalle ore 8 sarà vietato il transito agli autobus turistici e ai mezzi adibiti al trasporto pubblico di linea in via Pessina, piazza Dante, via Toledo e piazza Carità, fino a cessate esigenze. Sono inoltre previsti divieti di sosta con rimozione nelle aree interessate dall’organizzazione della manifestazione, comprese alcune zone normalmente riservate ai taxi.

ANM regolare, ma attenzione alle deviazioni degli autobus

Sul fronte dei collegamenti cittadini, ANM ha comunicato la regolarità dei propri servizi per la giornata di sciopero. Non è dunque annunciata una sospensione generalizzata delle corse di autobus, tram, metropolitana e funicolari legata all’adesione del personale aziendale alla mobilitazione.

EAV, sciopero degli autobus: le fasce garantite

Diversa la situazione per EAV, la società regionale di trasporto. La mobilitazione coinvolge i servizi su gomma e alcune attività collegate, mentre per la giornata è stata annunciata la regolarità del servizio ferroviario. Per gli autobus EAV sono previste due fasce di garanzia:

Mattina: dalle 5:30 alle 8:30.

Pomeriggio: dalle 16:30 alle 19:30.

Fuori da questi intervalli, l’effettiva circolazione degli autobus dipenderà dall’adesione del personale allo sciopero. Per quanto riguarda i collegamenti su ferro, Circumvesuviana, Cumana e le altre linee ferroviarie EAV non risultano interessate dall’interruzione prevista per la mobilitazione generale diurna. La distinzione è particolarmente importante per chi si sposta tra Napoli e i comuni della provincia utilizzando più mezzi nel corso dello stesso viaggio.

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