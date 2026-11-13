Da Napoli al Nord, truffe agli anziani: i carabinieri di Napoli intercettano i pacchi con oro e denaro

Truffe agli anziani nel nord Italia, il bottino viaggia per posta. I carabinieri di Napoli intercettano i pacchi con oro, denaro e i ricordi di una vita. Trovate anche 2 pistole spedite con il crudele stratagemma della Onlus per i bambini.

Truffe agli anziani: i carabinieri di Napoli intercettano i pacchi con oro e denaro

Non basta più fingersi carabinieri per sottrarre soldi e gioielli agli anziani. Adesso il bottino viaggia anche per posta. È il nuovo sistema escogitato da una banda di truffatori che, dopo aver messo a segno i raggiri in diverse regioni italiane, spediva il denaro e i preziosi sotto falso nome, affidandoli al circuito postale per sottrarsi ai controlli. Un meccanismo scoperto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno recuperato 4 pacchi contenenti l’intera refurtiva.

La telefonata che allontana il marito. L’arrivo del finto carabiniere o del finto perito a casa dell’anziana. La consegna di denaro e gioielli. Il trasferimento della refurtiva in un pacco postale. Il viaggio del plico attraverso il circuito postale. Parliamo di un modo di completare la truffa del finto carabiniere in un modo totalmente inedito. Il galoppino in giro per l’Italia sfugge ai controlli spedendo sotto falso nome il pacco con all’interno il bottino a un destinatario fittizio.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Napoli Centro – impegnati nella lotta alle truffe in danno di anziani in tutta Italia – hanno intercettato e recuperato 4 pacchi postali contenenti le intere refurtive sottratte in altrettante truffe. Spedizioni che partivano da Savignano sul Panaro (MO), Casazza (BG), Borgone Susa (TO) e Farini (PC).

La tecnica

Il raggiro è il solito. Tutto inizia con una telefonata da parte di un finto carabiniere, il quale aveva allontanato il marito convincendolo a recarsi verso la caserma X con il pretesto di accertamenti sul coinvolgimento della sua targa in una rapina. Approfittando dell’assenza dell’uomo, un complice si presenta nell’abitazione e si qualifica come tecnico del tribunale. Convince la moglie a consegnargli denaro e preziosi per assistere il consorte in presunti guai giudiziari per poi dileguasi.

Dagli accertamenti dei carabinieri si è ricostruito come la batteria di truffatori parta da Napoli per poi raggiungere più paesi del nord Italia. Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e non solo. Per la maggior parte parliamo di piccole cittadine.

La grossa novità sta nel trasporto del bottino. Per ogni pacco spedito corrisponde una truffa consumata. Il truffatore elude così i controlli e sfugge ad eventuali perquisizioni. Il capo della banda attende tranquillo la spedizione, sapendo di averla fatta franca.

In totale i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato svariati gioielli in oro per un totale di 543 grammi e 16.730 euro in contanti. Verrà restituito tutto ai legittimi proprietari. Molti soldi e molti gioielli. Alcuni di questi sono datati nel tempo. Simbolo di un affetto che si protrae da generazioni e che vengono strappati ai ricordi di persone anziane. In un pacco anche 2 pistole che i malfattori avevano preso durante una truffa in provincia di Piacenza: una 357 magnum e una calibro 22.

Ed é proprio con questo pacco che i truffatori hanno dato sfogo a quella perfida genialità senza scrupoli. Per eludere i controlli postali, il plico – pesante 5 chili – era destinato ad una fittizia Onlus per bambini. Nella scatola, con su scritto “Donazione giocattoli”, tante armi giocattolo per nascondere la presenza delle 2 pistole vere. Sono in corso indagini per identificare i responsabili.

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