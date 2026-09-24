Frattamaggiore, controlli dei carabinieri: denunce e sequestri. Sanzionata macelleria

Controlli a tappeto dei carabinieri nel centro cittadino di Frattamaggiore, con particolare attenzione alle aree interessate dalla movida. In campo i militari della locale stazione, affiancati dalla squadra motociclisti del Radiomobile di Napoli e dal personale del NAS. Il bilancio dell’operazione è di tre persone denunciate.

Frattamaggiore, controlli dei carabinieri: denunce, sequestri e sanzioni

Un 36enne del posto, incensurato, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante il controllo i militari lo hanno trovato in possesso di dosi di cocaina e hashish e di 90 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività illecita. Nei guai anche un 19enne, che dovrà rispondere di porto abusivo di armi. Nel corso di una perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a scatto.

La terza denuncia riguarda un 25enne di Caivano. Nei suoi confronti sono stati contestati i reati di oltraggio e minacce a pubblico ufficiale ed è scattata una denuncia in stato di libertà. I controlli hanno interessato anche le attività commerciali. Con la collaborazione del personale del NAS, i carabinieri hanno ispezionato una macelleria-polleria, dove sarebbero state riscontrate violazioni di carattere igienico-sanitario e la mancanza del titolo autorizzativo necessario per l’esercizio dell’attività alimentare. Le sanzioni elevate ammontano complessivamente a 4mila euro.

Nel corso del servizio sono state identificate 78 persone e controllati 54 veicoli. Due mezzi sono stati sequestrati, mentre sono state elevate sei sanzioni per violazioni al Codice della strada. L’attività di controllo dei carabinieri proseguirà anche nelle prossime ore.