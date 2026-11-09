Controlli a tappeto a Frattamaggiore: due arresti per droga, 390 identificati e multe per 9mila euro

Due arresti per spaccio di droga, oltre cento persone con precedenti di polizia identificate e sanzioni per circa 9mila euro. È questo il bilancio del fine settimana di controlli straordinari effettuati a Frattamaggiore, dove le forze dell’ordine hanno intensificato le attività di prevenzione e contrasto all’illegalità. Un’operazione congiunta che ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e il personale della Polizia Locale, con verifiche su centinaia di persone e veicoli.

Controlli a Frattamaggiore: 390 identificati e 14 multe

Nel corso dell’attività, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto delle altre forze dell’ordine, hanno identificato complessivamente 390 persone, di cui 102 con precedenti di polizia, e sottoposto a verifica 125 veicoli.

I controlli hanno portato al sequestro amministrativo di quattro veicoli e alla contestazione di 14 violazioni del Codice della Strada, per un importo complessivo delle sanzioni pari a circa 9mila euro.

Droga nascosta in auto: arrestati un 35enne e un 60enne

Nel corso del servizio straordinario, gli agenti del Commissariato hanno inoltre arrestato due uomini, rispettivamente di 35 e 60 anni, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, nella giornata di sabato, i poliziotti hanno fermato e controllato i due uomini mentre si trovavano a bordo di un’automobile. Durante l’ispezione del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto due bustine contenenti cocaina, per un peso complessivo di 113 grammi, immediatamente sottoposte a sequestro.

Il 35enne è stato inoltre trovato in possesso di 1.830 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio. Alla luce di quanto emerso durante il controllo, i poliziotti hanno proceduto all’arresto di entrambi gli uomini con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.