Finanziamenti pubblici legati all’emergenza Covid-19 e a un progetto per la realizzazione di ambulatori mobili al centro degli accertamenti della Guardia di Finanza. La Corte dei Conti chiamata a valutare le ipotesi di responsabilità erariale emerse dalle indagini.

Avellino, danno erariale da oltre 3 milioni di euro: la Corte dei Conti cita in giudizio cinque persone e quattro società

Nell’ambito dell’attività di contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica a tutela del bilancio dello

Stato, svolta dai militari del Comando Provinciale di Avellino della Guardia di Finanza, la Corte dei

conti partenopea ha emesso atti di citazione nei confronti di cinque soggetti e quattro società, in

relazione ad un danno erariale accertato per oltre 3 milioni di euro.

In particolare, le fiamme gialle del Gruppo di Avellino, nell’ambito dell’ “Operazione Sostegno” e

dell’“Operazione Garanzia”, dirette e coordinate dalla A.G. Irpina – in cui nell’ottobre 2023 e nel marzo

2024 sono stati tratti in arresto cinque soggetti, di cui due commercialisti, per i reati di truffa aggravata,

malversazione ai danni dello stato, riciclaggio ed autoriciclaggio – avevano accertato che gli indagati,

attraverso quattro imprese, avevano ricevuto finanziamenti pubblici e/o garantiti dallo Stato,

rispettivamente per far fronte al contingente momento pandemico causato dal “Covid 19” e per la

realizzazione di strutture sanitarie mobili.

In tale contesto sono emersi profili di responsabilità erariale a carico dei segnalati, che hanno

scientemente posto in essere delle condotte ingannevoli finalizzate all’illecito ottenimento di

provvidenze pubbliche, in un caso rappresentando lo stato di crisi aziendale, di fatto inesistente, per

effetto della pandemia, attraverso dichiarazioni fiscali non veritiere, per le quali è stato accertato un

danno erariale pari ad euro 1.190.968,00; in un secondo caso, presentando un progetto ammesso ad

un finanziamento garantito dallo Stato nella misura dell’80%, che prevedeva la realizzazione di

ambulatori mobili di fatto mai realizzati, rispetto al quale il danno erariale è stato quantificato in euro

1.894.552,00.

I privati vengono chiamati a rispondere per responsabilità erariali innanzi alla Magistratura contabile, in

relazione all’indebita percezione di fondi pubblici e per aver partecipato all’attività diretta ad ottenere

immeritati contributi di Stato, in ragione di un rapporto funzionale e non organico caratterizzato

dall’inserimento dell’extraneus alla Pubblica Amministrazione nell’iter procedimentale dell’ente

pubblico, come compartecipe dell’attività di quest’ultimo, la cui ricorrenza legittima l’affermazione della

giurisdizione del Giudice contabile.