Cocaina nascosta sotto il bancone di un locale della movida, tra hamburger, kebab e pollo croccante. È quanto hanno scoperto gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore durante un controllo in un noto locale di via Roma, così come riporta Il Mattino. Il titolare, Vincenzo Iannicelli, 28 anni, è stato arrestato dopo il ritrovamento di 38 dosi di cocaina, confezionate e, secondo l’ipotesi investigativa, pronte per lo spaccio al dettaglio.

Frattamaggiore, blitz della Polizia nel locale di via Roma

L’operazione è scattata nella serata di venerdì 20 novembre, intorno alle 20. Dopo avere monitorato la zona a ridosso dell’attività commerciale, i poliziotti della Squadra Volanti del commissariato cittadino sono entrati nel locale e hanno proceduto a una perquisizione. Secondo la ricostruzione riportata, il comportamento nervoso del commerciante ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno controllato con particolare cura il banco di lavoro.

Trentotto pallini di cocaina in due scatole fissate con calamite

Sotto il bancone i poliziotti hanno trovato due scatole nascoste e fissate con un sistema di calamite. All’interno c’erano 38 pallini di cocaina, già suddivisi in dosi. Per il titolare è scattato l’arresto in relazione al possesso della sostanza stupefacente, ritenuta destinata allo spaccio. L’uomo, assistito dall’avvocato Francesco Panico secondo le informazioni diffuse, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa dell’udienza di convalida.

Controlli anche in piazza Crispino: trovato in strada un uomo ai domiciliari

I servizi di controllo della Polizia sono proseguiti nella zona della movida di piazza Crispino. Qui gli agenti hanno individuato Rocco Cimmino, trovato in strada nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Si tratta di un intervento distinto da quello effettuato nel locale di via Roma. Nelle informazioni disponibili non sono precisati ulteriori provvedimenti adottati nei confronti dell’uomo dopo il controllo.

Gli accertamenti si inseriscono nelle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio condotte dal commissariato di Frattamaggiore. Nei giorni scorsi Teleclubitalia aveva raccontato un’altra operazione dei Carabinieri tra Frattamaggiore e Grumo Nevano, con un arresto per estorsione e maltrattamenti in famiglia, vicenda distinta da quella attuale.