Dieci anni di impegno accanto ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie del territorio. Proseguono a Giugliano le celebrazioni per il decennale della cooperativa sociale “La Famiglia al Centro”.

Nella sala congressi di Palazzo Palumbo si è svolto il secondo dei tre appuntamenti organizzati per raccontare il percorso della cooperativa, nata nel 2016 e impegnata nel sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà. “Dieci anni, una famiglia, mille storie” è lo slogan scelto per celebrare questo traguardo, attraverso incontri dedicati alla condivisione delle esperienze e al valore del lavoro sociale.