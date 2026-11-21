Tre ragazzi minorenni accerchiati e picchiati da un gruppo di almeno dieci giovani, uno ferito gravemente con una coltellata alla gamba. A quattro mesi dall’aggressione avvenuta nel centro storico di Napoli, nei pressi dell’Università L’Orientale, la Squadra Mobile ha eseguito misure cautelari nei confronti di tre indagati, tra i quali un minorenne. La notizia dei provvedimenti è emersa oggi, sabato 21 novembre, mentre i fatti contestati risalgono alla notte tra il 18 e il 19 luglio 2026.

Napoli, aggressione vicino all’Orientale: tre minorenni presi a calci e pugni

Secondo la ricostruzione della Procura, i tre giovani si trovavano nei pressi dell’ateneo quando sarebbero stati avvicinati e circondati da un gruppo composto da almeno dieci persone. L’aggressione sarebbe stata innescata da un pretesto banale, forse uno sguardo o un urto accidentale.

I minorenni sarebbero stati colpiti ripetutamente con calci e pugni. Nel corso dell’episodio, uno di loro sarebbe stato raggiunto da una coltellata alla gamba, riportando lesioni giudicate gravissime. Il caso aveva suscitato forte preoccupazione nel quartiere e richieste di maggiore sicurezza nel centro antico.

Due obblighi di presentazione, misura cautelare anche per un minorenne

La Squadra Mobile di Napoli ha dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli: per due indagati maggiorenni è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Un ulteriore provvedimento cautelare è stato emesso dal gip del Tribunale per i minorenni nei confronti di un terzo ragazzo, all’epoca minorenne. Non si tratta dunque di tre arresti in carcere. Secondo gli investigatori i destinatari delle misure avrebbero partecipato attivamente all’aggressione collettiva.

Le indagini proseguono per identificare gli altri componenti del gruppo

L’attività investigativa prosegue per risalire agli altri presunti partecipanti al pestaggio. Gli accertamenti si inseriscono nel quadro delle indagini sugli episodi di violenza tra giovanissimi nelle aree della movida napoletana. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: le accuse dovranno essere valutate dall’autorità giudiziaria e per tutte le persone coinvolte vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva. La violenza tra minorenni resta un tema di particolare attenzione in provincia di Napoli. Teleclubitalia aveva raccontato, in una distinta vicenda, un altro episodio di violenza avvenuto nell’area flegrea.