Sant’Antimo, hashish e cocaina nello scooter: a casa trovano pistola e 50 munizioni

Controlli antidroga a Sant’Antimo, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 53enne e denunciato un minorenne. L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, domenica 27 settembre, in piazza della Repubblica: durante il controllo di un giovane, gli agenti hanno rinvenuto cocaina e hashish. La successiva verifica nell’abitazione ha portato alla scoperta di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa e decine di munizioni.

Sant’Antimo, il controllo in piazza della Repubblica

L’intervento rientra nei servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, durante un servizio di controllo del territorio, stavano transitando in piazza della Repubblica, a Sant’Antimo, quando hanno deciso di controllare un giovane.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, il ragazzo è stato trovato in possesso di un involucro contenente cocaina. La verifica è stata quindi estesa al suo motociclo.

Hashish nascosto nel vano portaoggetti dello scooter

Nel vano portaoggetti del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto 9 involucri di hashish, per un peso complessivo di circa 14 grammi. Gli accertamenti sono quindi proseguiti presso l’abitazione del giovane, dove i poliziotti hanno trovato anche il padre, un uomo di 53 anni già noto alle forze dell’ordine.

Pistola con matricola abrasa e 50 cartucce

Durante il controllo dell’abitazione, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, il 53enne è stato trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, insieme a 7 cartucce.

All’interno di un borsello gli agenti hanno inoltre rinvenuto altre 43 munizioni dello stesso calibro, portando a 50 il numero complessivo delle cartucce sequestrate. Al termine degli accertamenti, il 53enne è stato arrestato per porto di arma clandestina e ricettazione. Il minorenne è stato invece denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.