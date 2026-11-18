Una storia di amore, difficoltà quotidiane e speranza che arriva dal cuore di un rione popolare di Roccarainola, in provincia di Napoli. Protagonista è Francesco Pio, un ragazzo di 17 anni con disabilità, adottato da una famiglia che ha scelto di accoglierlo e prendersi cura di lui, accompagnandolo nel suo percorso di vita nonostante le complesse condizioni di salute.

Francesco Pio vive con la sua famiglia in una delle palazzine di proprietà di ACER Campania, dove anche un gesto semplice come uscire di casa si trasforma in una sfida quotidiana. A ostacolare la sua autonomia sono le scale dell’edificio, una barriera architettonica che limita fortemente la sua possibilità di entrare e uscire dall’abitazione.

Da tempo sua madre chiede l’installazione di un montascale, uno strumento indispensabile per garantire al figlio una maggiore libertà di movimento. Una richiesta che aveva già ricevuto un riscontro positivo da parte di ACER Campania, ma alla quale, fino a oggi, non era seguito alcun intervento concreto.

Le difficoltà quotidiane e le infiltrazioni d’acqua

A complicare ulteriormente la situazione ci sono anche le condizioni dell’abitazione. All’interno della casa, infatti, sono presenti infiltrazioni d’acqua che costringono la madre a posizionare dei secchi per raccogliere l’acqua ed evitare che il pavimento si bagni. Una situazione di disagio che si aggiunge alle difficoltà legate alle barriere architettoniche e che la famiglia spera possa finalmente trovare una soluzione.

L’intervento giornalistico e l’incontro con il presidente ACER

Dopo aver raccolto l’appello della madre, abbiamo deciso di approfondire la vicenda, contattando direttamente ACER Campania per chiedere chiarimenti sui ritardi e sulle possibili soluzioni. Un interessamento giornalistico che ha contribuito a riaprire il dialogo tra l’ente e la famiglia, favorendo un incontro direttamente sul posto.

A raggiungere personalmente Francesco Pio e i suoi familiari è stato il presidente di ACER Campania, David Lebro, che ha ascoltato le problematiche segnalate e assunto un impegno preciso davanti alle nostre telecamere: il montascale sarà installato entro 90 giorni. Un annuncio importante per una famiglia che da tempo attende risposte concrete.

Montascale entro tre mesi: l’impegno di ACER Campania

Secondo quanto annunciato nel corso dell’incontro, nei prossimi tre mesi saranno effettuati i sopralluoghi, le verifiche tecniche e gli adempimenti necessari per procedere all’installazione del montascale.

Il presidente Lebro si è inoltre impegnato ad affrontare anche il problema delle infiltrazioni d’acqua presenti nell’abitazione, un’ulteriore criticità che incide sulla quotidianità della famiglia. Si tratta di un primo passo significativo, che potrebbe finalmente consentire di superare una situazione rimasta irrisolta nonostante le precedenti richieste.

Una promessa che adesso deve diventare realtà

Per Francesco Pio e la sua famiglia, l’incontro con il presidente di ACER Campania rappresenta una nuova speranza. Dopo una lunga attesa, c’è finalmente un impegno accompagnato da una tempistica precisa. Il nostro interessamento giornalistico ha contribuito a favorire questo confronto, ma la vicenda potrà dirsi conclusa soltanto quando il montascale sarà effettivamente installato e utilizzabile. Continueremo a seguire gli sviluppi e a verificare il rispetto degli impegni assunti.

La raccolta fondi per un’auto attrezzata

La battaglia della madre di Francesco Pio non si ferma all’installazione del montascale. La donna ha infatti avviato anche una raccolta fondi per acquistare un’automobile attrezzata per il trasporto di persone in carrozzina, con l’obiettivo di garantire al figlio una maggiore autonomia negli spostamenti quotidiani. Un altro passo importante per permettere al 17enne di vivere con maggiore libertà, senza che le difficoltà negli spostamenti diventino un ulteriore ostacolo alla sua quotidianità.