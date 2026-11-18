Stando a quanto riporta “Il Mattino”, sarebbe arrivata la svolta decisiva nelle indagini per chiarire dinamica e responsabilità dell’omicidio di Assunta Abruzzese, 50enne trovata morta in casa ad Angri, in provincia di Salerno, il 16 novembre. Uno dei due figli della donna, che si era reso irreperibile, è stato rintracciato in un b&b a Napoli e avrebbe confessato di aver ucciso la madre. L’uomo è stato fermato stamattina.

Donna uccisa ad Angri, rintracciato l’altro figlio: avrebbe confessato

Il ritrovamento della 50enne era avvenuto in via don Carlo La Mura due giorni fa. A dare l’allarme, l’altro dei due figli, che ha subito allertato i Carabinieri di Nocera Inferiore. I primi accertamenti effettuati sul posto dal medico legale, si era capito che a portare la donna alla morte sarebbero state delle coltellate. Non si esclude che l’episodio possa essere avvenuto nelle 24 ore precedenti dalla scoperta del cadavere.

Subito dopo le autorità hanno transennato l’area per portare a termine tutti i rilievi necessari per le indagini e per impedire che possa essere inquinata. Chi investiga starebbe provando a ricostruire le ultime ore della donna, nel tentativo di rintracciare elementi utili che possano chiarire quanto accaduto e l’esatto momento. La salma è stata sequestrata e nei prossimi giorni si dovrebbe procedere con l’autopsia.

Al momento, dunque, il principale indiziato resta il figlio della donna rintracciato questa mattina nel capoluogo campano, nei pressi della stazione centrale. Restano ancora da chiarire la dinamica dell’omicidio e le motivazioni.