Aversa, maggioranza ritrova i numeri ma restano malumori: scontro su fondi Acer e parco Pozzi

La maggioranza Matacena ritrova i numeri in aula, ma non archivia i malumori. Con qualche assenza che non passa inosservata. Ieri, in seconda convocazione del consiglio comunale, si è accesso il dibattito soprattutto sul futuro di “Aversa Smart Living”, il programma di rigenerazione urbana in collaborazione con ACER, che vale oltre 9 milioni di euro. L’opposizione incalza l’amministrazione sui tempi della convenzione con l’Agenzia Regionale , richiamando anche i due milioni di premialità sfumati e chiedendo di accelerare l’iter.

Dura la replica del sindaco Matacena che, a proposito degli alloggi popolari, parla di presunti 180 abusi. Alla fine, voto unanime per riportare rapidamente la convenzione in consiglio una volta acquisito il testo definitivo. Scontro anche sul Parco Pozzi e sull’affidamento della buvette ai privati: la maggioranza annuncia il ritiro della delibera sulla gestione e fa approvare una pregiudiziale. Dai banchi della minoranza, il consigliere Privitera annuncia una diffida e un conseguente esposto alla Corte dei Conti. Sul fronte politico, intanto, resta il nodo del settimo assessore, con i consiglieri De Gaetano e Giglio che aspirano a un posto giunta.

IL SERVIZIO