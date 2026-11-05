Massimo Pelliccia, capogruppo regionale di Forza Italia, apre l’intervista a Campania Oggi commentando la protesta dei rappresentanti del centrodestra in Consiglio regionale, che hanno portato simbolicamente i soldi del Monopoli per contestare l’annuncio del presidente Roberto Fico relativo a uno stanziamento di 13 milioni di euro a favore delle categorie economiche in protesta.

Campania Oggi, Massimo Pelliccia: la protesta del Monopoli e i 13 milioni promessi da Fico

Secondo Pelliccia, Fico avrebbe presentato queste risorse come immediatamente disponibili, mentre in realtà il loro utilizzo dipenderebbe dall’autorizzazione della Commissione europea. Si tratterebbe di fondi del Fondo Sociale Europeo, già destinati a diverse iniziative, che la Regione vorrebbe utilizzare per rispondere alle richieste dei manifestanti. Per il capogruppo di Forza Italia, quindi, non si tratta di soldi pronti e disponibili,ma di una promessa subordinata a decisioni che non dipendono esclusivamente dalla Regione. Da qui la provocazione dei soldi del Monopoli, utilizzata per denunciare quella che considera una promessa non concretamente realizzabile nell’immediato.

Proteste e caro vita: Pelliccia sostiene le ragioni dei manifestanti

Pelliccia si schiera apertamente dalla parte delle proteste, sostenendo che il caro vita e gli aumenti dei prezzi richiedano interventi urgenti da parte di tutte le istituzioni, compresa la Regione Campania. Critica l’atteggiamento del presidente Fico, accusandolo di essersi limitato ad ascoltare i manifestanti senza mettere in campo interventi concreti. Ritiene che le ragioni degli autotrasportatori, degli agricoltorie delle categorie produttive del Mezzogiorno debbano essere affrontate attraverso un confronto diretto e risposte realizzabili, senza annunciare risorse che dipendono da autorizzazioni esterne.Giudica inoltre positivamente il carattere pacifico e organizzato della protesta nel Sud, distinguendola dagli episodi di violenza verificatisi a Milano. Pur riconoscendo ai giovani il diritto di manifestare e contestare, condanna fermamente la violenza e la distruzione delle vetrine, sostenendo che laprotesta non possa mai giustificare comportamenti violenti.

Bilancio regionale: Pelliccia lo definisce il «pacco» di Roberto Fico

Contesta la narrazione della maggioranza secondo cui la Regione avrebbe raggiunto una situazione di equilibrio finanziario grazie anche a un intervento normativo del Governo nazionale. Secondo Pelliccia, al di là dei risultati contabili annunciati, il bilancio non avrebbe prodotto soluzioni concrete ai principali problemi della Campania. Il consigliere sostiene che, dopo un anno di amministrazione, non sia stato risolto nessuno dei problemi più importanti della Regione e invita a valutare l’operato della maggioranza sulla base dei risultati effettivamente raggiunti, anziché delle dichiarazioni.

Sanità e liste d’attesa: tempi ancora troppo lunghi

Sul fronte sanitario, Pelliccia denuncia una situazione particolarmente critica per i cittadini campani, soprattutto per quanto riguarda le liste d’attesa. Riferisce che per alcuni interventi non urgenti bisogna attendere anche un anno, mentre per le visite oculistiche i tempi arriverebbero a otto mesi. Cita inoltre esami diagnostici per i quali le attese possono raggiungere un anno e due mesi. Secondo il capogruppo di Forza Italia, questi ritardi rappresentano una delle principali emergenze della sanità regionale e dimostrano l’assenza di risultati concreti da parte della nuova amministrazione. La Regione, a suo giudizio, dovrebbe intervenire con urgenza per garantire ai cittadini un accesso più rapido alle prestazioni sanitarie.

Trasporti: Circumvesuviana e aree interne ancora in difficoltà

Pelliccia critica anche la gestione del trasporto pubblico regionale, soffermandosi in particolare sulla Circumvesuviana e sulla linea Napoli-Baiano. Nonostante l’arrivo del nuovo amministratore unico di EAV, Diamantini, e le aspettative di un miglioramento del servizio, secondo il consigliere regionale i tempi per il ripristino della linea si sarebbero ulteriormente allungati, arrivando a quattro anni. Denuncia inoltre legravi carenze dei collegamenti nelle aree interne della Campania, dove in molti territori i trasporti risultano praticamente inesistenti. Considera questa situazione un problema che penalizza cittadini, lavoratorie studenti, aggravando le difficoltà di territori già caratterizzati da carenza di servizi e collegamenti.

Ambiente: il caso delle ecoballe di Taverna del Re

Un’altra questione sollevata riguarda lo smaltimento delle ecoballe di Taverna del Re. Pelliccia ricorda che già dieci anni fa erano state annunciate soluzioni per eliminare definitivamente il problema e che lo stesso presidente Fico aveva promesso il completamento dello smaltimento entro dicembre. Il consigliere esprime forti dubbi sul rispetto di questa scadenza, considerando che al momento dell’intervista manca ormai poco tempo alla fine dell’anno. Richiama inoltre il problema dell’areaancora sotto sequestro dopo un incendio, denunciando i ritardi accumulati e chiedendo che gliimpegni assunti dalla Regione vengano rispettati. La sua critica riguarda soprattutto la distanzatra gli annunci politici e la loro effettiva realizzazione: un presidente di Regione, secondo Pelliccia, deve assumersi impegni concreti e rispettare le date comunicate ai cittadini.

Centrodestra regionale: ritrovata l’unità tra Forza Italia e Fratelli d’Italia

Sul fronte dell’opposizione, Pelliccia riconosce che l’avvio dei rapporti tra Forza Italia e Fratelli d’Italia non è stato semplice. Ricorda che Forza Italia rappresenta numericamente il gruppo consiliare piùconsistente del centrodestra e che, nella fase iniziale, ci sono state divergenze sulla linea politica e sull’organizzazione dell’attività in Consiglio. Tuttavia, sostiene che negli ultimi sei o sette mesi sia stata raggiunta una maggiore sintonia tra le forze della coalizione. Spiega che i principali argomentivengono ormai discussi preventivamente e che il centrodestra riesce a esprimere posizioni comunidurante le votazioni. Considera questa ritrovata unità un elemento importante, soprattutto rispettoalle precedenti esperienze di opposizione alla Giunta regionale.

Comunali di Napoli: Forza Italia cerca un candidato e una coalizione forte

In vista delle prossime elezioni amministrative a Napoli, Pelliccia sostiene che Forza Italia debba mettere in campo le proprie migliori energie per competere e provare a conquistare il governo della città. Spiega che il partito sta valutando diversi scenari, compresa la possibilità di individuare un candidato proveniente dal mondo civico. La priorità, tuttavia, è costruire un centrodestra realmente alternativo all’amministrazioneguidata da Gaetano Manfredi. Secondo Pelliccia, occorre individuare rapidamente il candidato sindaco e costruire intorno alla sua figura una coalizione ampia e competitiva. Solo attraverso una scelta tempestiva e una strategia condivisa, sostiene, il centrodestra potrà giocarsi concretamente la partita elettorale.

Casalnuovo: giudizio ancora sospeso sulla nuova amministrazione

L’intervista si conclude con una riflessione sulla situazione di Casalnuovo e sull’operato della nuova amministrazione comunale. Pelliccia dichiara di non essere particolarmente soddisfatto dell’attività svolta finora, ma ritiene prematuro formulare un giudizio definitivo dopo pochi mesi dall’insediamento. Secondo il consigliere regionale, sarà necessario attendere i prossimi mesi per capire se la città stia realmente attraversando una fase di difficoltà oppure se siano in corso miglioramenti. A differenza di una critica politica immediata, preferisce concedere tempo alla nuova amministrazione prima di esprimere una valutazione complessiva.