Lavoratori sfruttati sette giorni su sette, anche nei festivi, paghe irregolari e gravi carenze nella sicurezza. Questo quanto emerso da un’operazione della Guardia di Finanza di Ottaviano coordinata dalla Procura di Nola. Quattro società sotto finite sequestro.

Caporalato a Ottaviano, imponevano 15 ore di lavoro al giorno: sigilli a quattro società

Turni massacranti, giornate lavorative che iniziavano alle 7 del mattino e terminavano anche dopo le 22, nessun riposo settimanale e pause pranzo consumate direttamente davanti alle macchine da cucire. È il quadro di presunto sfruttamento del lavoro nel settore tessile emerso da un’indagine della Procura della Repubblica di Nola, culminata nel sequestro preventivo di quattro aziende.

Il provvedimento riguarda tre società italiane attive nel commercio all’ingrosso di abbigliamento e una quarta impresa, intestata a un cittadino extracomunitario, operante nella confezione in serie di capi di abbigliamento. Gli amministratori delle quattro società sono indagati per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reato comunemente conosciuto come caporalato.

Secondo l’ipotesi accusatoria, le aziende italiane, in concorso con il titolare straniero, avrebbero impiegato nell’opificio tessile un numero di lavoratori extracomunitari compreso tra 10 e 16, alcuni dei quali privi di regolare permesso di soggiorno. I dipendenti sarebbero stati costretti a lavorare sette giorni su sette, senza distinzione tra giorni feriali e festivi. Le giornate iniziavano intorno alle 7 e si protraevano anche oltre le 22, con la pausa pranzo effettuata direttamente alla propria postazione.

Gli investigatori hanno inoltre rilevato presunte e reiterate violazioni dei contratti collettivi nazionali in materia di retribuzione. Una situazione che, secondo la Procura, sarebbe stata resa possibile dallo stato di bisogno dei lavoratori, con l’obiettivo di abbattere i costi di produzione e aumentare i profitti.

Macchinari senza protezioni e otto telecamere per sorvegliare i lavoratori

Particolarmente preoccupanti sarebbero state le condizioni di sicurezza riscontrate durante gli accertamenti, condotti anche con il supporto dei funzionari dell’ASL Napoli 3 Sud. Le macchine da cucire e le attrezzature presenti nell’opificio si trovavano in condizioni alterate. Per accelerare i ritmi di produzione, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sarebbero stati rimossi alcuni dispositivi di protezione in prossimità degli aghi, i carter di sicurezza e i sistemi antiscivolo delle pedaliere.

Anche le macchine tagliatrici e punzonatrici risultavano prive dei necessari sistemi protettivi. A questo si aggiungevano condizioni igienico-sanitarie precarie e un sistema di videosorveglianza composto da otto telecamere, installate in corrispondenza delle postazioni di lavoro e utilizzate, secondo gli accertamenti, per controllare costantemente il personale.

Sequestrati anche macchinari e prodotti tessili

Al termine delle operazioni, le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro preventivo quattro complessi aziendali, comprensivi di macchinari per la produzione, bobine di tessuto, prodotti finiti e semilavorati e automezzi. Sono stati sequestrati anche alcuni dispositivi telefonici e informatici, che saranno successivamente analizzati per esigenze investigative.

All’attività hanno partecipato, per le rispettive competenze, anche i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, personale dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli e dell’ASL Napoli 3 Sud, con il supporto dei mediatori culturali dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni.

L’indagine, coordinata dal procuratore Marco Del Gaudio, ha delineato un presunto sistema finalizzato alla compressione dei costi attraverso lo sfruttamento di lavoratori in condizioni di vulnerabilità e l’elusione delle norme a tutela della loro sicurezza e dei loro diritti.