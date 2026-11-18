La Protezione civile della Regione ha emanato un‘allerta meteo gialla in vigore dalle 8 di domani, giovedì 19 novembre, alle 8 di venerdì 20 novembre, su tutto il territorio campano.

Maltempo in Campania, allerta meteo gialla da domani: attesi venti e pioggia

Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio-sera. Sono attesi anche venti forti, con raffiche locali, e mare agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte ai venti.

Nell’avviso si legge anche di un rischio idrogeologico localizzato su tutto il territorio regionale, con possibili ruscellamenti superficiali e trasporto di materiale, allagamenti di locali interrati e a pian terreno, scorrimento delle acque sulle strade e fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con possibili tracimazioni e coinvolgimento delle aree depresse.

Si segnalano inoltre possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con inondazioni delle aree limitrofe.