Afragola, auto cariche di sacchi di rifiuti pronte allo sversamento: sequestri e denunce

Due auto cariche di sacchi di rifiuti che, secondo quanto accertato dalla Polizia Locale, sarebbero stati destinati allo smaltimento illecito nelle zone periferiche della città. È quanto emerso durante una nuova serie di controlli ambientali effettuati sul territorio di Afragola.

Le attività sono state disposte dal comandante della Polizia Locale, colonnello Antonio Piricelli, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dei reati ambientali e degli sversamenti abusivi collegati al fenomeno della Terra dei Fuochi.

Agenti in borghese e auto civetta contro gli sversamenti

Per intensificare la vigilanza, la Polizia Locale ha impiegato personale in abiti civili, oltre ad auto e moto civetta, con l’obiettivo di individuare comportamenti sospetti e contrastare l’abbandono illegale dei rifiuti.

Nel corso dei pattugliamenti, in momenti differenti, gli agenti hanno notato due automobili che si aggiravano in maniera sospetta per la città.

I veicoli sono stati quindi fermati e sottoposti a controllo.

Nelle auto numerosi sacchi pieni di rifiuti

Durante l’ispezione, all’interno delle due vetture sarebbero stati trovati numerosi sacchi contenenti rifiuti di diversa tipologia.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, il materiale sarebbe stato pronto per essere abbandonato illegalmente sul territorio, in particolare nelle aree periferiche di Afragola, in violazione della normativa ambientale.

L’intervento avrebbe quindi consentito di bloccare lo sversamento prima che i rifiuti venissero abbandonati.

Veicoli sequestrati, denunciati i titolari

Al termine degli accertamenti, entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro, mentre i rispettivi titolari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

I controlli della Polizia Locale proseguiranno sul territorio per contrastare gli sversamenti abusivi e tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini.