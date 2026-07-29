TeleClub accende l’estate: oltre 300 ospiti all’Up Front Summer Party tra istituzioni, spettacolo e grandi novità per la stagione 2026/2027

Una notte di festa, networking e televisione. Nella splendida cornice del Culto – More Than A Beach, esclusiva location affacciata sul mare del litorale di Varcaturo, TeleClub ha celebrato il suo Up Front Summer Party, l’evento con cui ha presentato ufficialmente il nuovo corso dell’emittente e il palinsesto 2026/2027.

Una serata che ha visto la partecipazione di personalità del mondo delle istituzioni, sindaci, amministratori pubblici, rappresentanti delle forze dell’ordine, imprenditori, professionisti, volti del mondo della moda, dello spettacolo e dell’informazione, insieme ai principali partner della rete, confermando il ruolo di TeleClub come punto di riferimento non solo dell’emittenza televisiva campana, ma anche della vita sociale e culturale del territorio.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stata la splendida location del Culto – More Than A Beach, trasformata per l’occasione in un elegante salotto sul mare, dove luci, musica, allestimenti e intrattenimento hanno accompagnato gli ospiti in una serata all’insegna delle relazioni, della condivisione e dello spettacolo. Un risultato reso possibile dall’impeccabile organizzazione del patron Peppe Ferrara, che ha saputo valorizzare ogni dettaglio dell’evento, e dalla direzione artistica di Cristian Key, capace di dare ritmo, eleganza e personalità a una serata destinata a diventare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate campana.

Nel corso della serata è stato svelato il nuovo volto dell’emittente. Dal 31 agosto, infatti, TeleClubItalia diventerà semplicemente TeleClub, inaugurando una nuova identità visiva con un logo completamente rinnovato, moderno ma fedele alla storia dell’emittente, accompagnato da un ulteriore miglioramento della qualità del segnale sul canale 77 del digitale terrestre.

Il nuovo marchio rappresenta il punto di partenza di un progetto editoriale che punta su innovazione, qualità e forte radicamento sul territorio, attraverso un palinsesto che unisce i programmi più amati dal pubblico a numerose produzioni originali.

Resta il cuore dell’informazione quotidiana con il TG Club, Campania Oggi, l’approfondimento del direttore Giovanni F. Russo, e TG+Salute, realizzato in collaborazione con l’ASL Napoli 2 Nord. Tra le principali novità arrivano ZOOM, nuovo format di inchiesta giornalistica, e Diario del Commissario, dedicato alle bonifiche ambientali insieme al Commissario Straordinario Giuseppe Vadalà.

Grande attenzione anche al mondo del podcasting con il ritorno di Mera Attualità, condotto dalla direttrice Maria Rosaria Ferrara, e con il debutto di Fronte Comune, nuovo podcast originale dedicato alle istituzioni, agli enti e ai protagonisti impegnati nella tutela e nello sviluppo del territorio.

Lo sport continua a rappresentare uno dei pilastri dell’offerta editoriale. Club Napoli All News, con Francesco Molaro, festeggia la quattordicesima stagione e proporrà numerosi speciali dedicati alla Champions League. Torna anche Carlo Alvino con Dillo ad Alvino, in onda nel prime time del lunedì. Confermati Cuore Giallo Blu, Una Città Azzurra, Ma La Notte…, che si sposta nell’access prime time del lunedì, e la storica co-esclusiva di Tifosi Napoletani con Gennaro “Palummella” Montuori, il programma calcistico regionale più longevo, in onda da quarant’anni. Prosegue inoltre la collaborazione con TuttoMercatoWeb, con l’esclusiva campana e i simulcast di Radio Tutto Napoli. Tra le novità assolute figurano Night Club Napoli – Linea Diretta e 100, show crossmediale in dieci puntate dedicato al centenario della Società Sportiva Calcio Napoli.

Per l’intrattenimento culturale torna, in primavera, C’era una volta, completamente rinnovato, dedicato alle fiabe di Giambattista Basile con il coinvolgimento delle scuole. Confermato anche Play, magazine dedicato alla cultura pop. Debuttano inoltre Chiamate Napoli 081, La Playlist e arriva in prima visione televisiva PURE – Music Unlimited, format indipendente dedicato ai concerti dal vivo.

Rinnovate anche le produzioni Risvegli, realizzata in collaborazione con Kimbo, e Incantesimi Solari, mentre debutta Tutti a Scuola!, nuovo programma dedicato al mondo dell’istruzione e alle realtà scolastiche del territorio.

Confermato l’intero palinsesto religioso con Verso Betania di Don Francesco Riccio, La Santa Messa in diretta da San Pio X di Giugliano, Il Santo Rosario da Pompei, gli appuntamenti dedicati alla Madonna della Pace e i contenuti del circuito ConCoralloTV.

Per il dodicesimo anno consecutivo torneranno inoltre i TeleClub Awards, in programma il 5 febbraio, appuntamento ormai consolidato che celebra le eccellenze del territorio. TeleClub continua così il proprio percorso di crescita come media company multipiattaforma, presente sul canale 77 del digitale terrestre, sull’app ufficiale, sul web e sui social network. L’emittente fa parte del gruppo editoriale Dreamer Partners, che comprende anche The Club Factory, che quest’anno celebra il decimo anniversario di attività, The Stream Club e DocuClub, realtà specializzate rispettivamente nella produzione di grandi eventi, nella comunicazione e nella realizzazione di produzioni documentaristiche.