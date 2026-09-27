Partorisce in casa a Mugnano, il neonato muore in ospedale

Tragedia nella serata di ieri a Mugnano. Una donna di 31 anni ha partorito nel bagno della sua abitazione in via dei Fiori, alle spalle dello stadio Vallefuoco. Le circostanze del parto sono ancora da chiarire.

I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno prestato i primi soccorsi e trasportato la madre e il neonato all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Il bambino è deceduto, mentre la donna è stata ricoverata sotto choc.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Mugnano, chiamati a ricostruire le circostanze del parto e ad accertare le cause del decesso.