Teleclub si colora per il primo Pride di Giugliano: per 24 ore il logo della TV veste l’arcobaleno

In occasione del primo Pride di Giugliano, in programma domani, Teleclub aderisce simbolicamente alla manifestazione modificando per 24 ore il proprio logo. Dalle ore 14 di oggi e per tutta la giornata di domani, il logo dell’emittente sul canale 77 e sui propri canali di comunicazione vestirà i colori dell’arcobaleno.

Una scelta che assume un significato ancora più particolare per Teleclub: Giugliano è la città in cui ha sede la nostra emittente, il territorio dal quale ogni giorno raccontiamo Napoli e la Campania e nel quale affondano le nostre radici.

“Per Teleclub la diversità è sempre stata un valore aggiunto – dichiara Giovanni Francesco Russo, direttore di Teleclub –. Il fatto che il primo Pride si svolga proprio a Giugliano, la città che ospita la nostra sede e alla quale siamo profondamente legati, rende per noi questa giornata ancora più significativa. Crediamo che eventi come questo possano contribuire alla crescita culturale del territorio, che rappresenta il fine ultimo del nostro lavoro: raccontare una comunità e contribuire a renderla più consapevole, aperta e capace di rispettare le differenze”. Teleclub seguirà e racconterà il primo Pride di Giugliano attraverso i propri mezzi di informazione.