America’s Cup: KIMBO e GB1 annunciano la loro partnership

Napoli, 25 settembre 2026 –Kimbo, il Caffè di Napoli, già Official Coffee della Louis Vuitton 38th America’s Cup, diventa oggi Official Coffee Partner di GB1, lo sfidante britannico dell’America’s Cup guidato da Sir Ben Ainslie. La nuova partnership con GB1 si inserisce nel ruolo di Kimbo quale Official Coffee della Louis Vuitton 38th America’s Cup, rafforzando ulteriormente la presenza del brand napoletano in uno degli eventi sportivi internazionali più iconici al mondo. L’annuncio arriva in vista della seconda Regata Preliminare, in programma a Napoli dal 24 al 27 settembre 2026. La partnership proseguirà fino alla 38th America’s Cup, che prenderà il via con la Louis Vuitton Cup il 22 maggio 2027.

Kimbo è stata fondata a Napoli nel 1963 e ha portato la cultura napoletana del caffè in oltre 100 Paesi. Ora, mentre i team dell’America’s Cup scendono in acqua nella città di Kimbo, nello scenario iconico del Golfo di Napoli, il suo logo comparirà per la prima volta sulla vela dell’imbarcazione di GB1.

Sir Ben Ainslie, Team Principal di GB1, dichiara: “L’ingresso di Kimbo come partner di GB1 ci sembra davvero una scelta naturale. Porta un elemento autentico della cultura napoletana all’interno del nostro team e, con Napoli al centro di questa America’s Cup, è bellissimo avere questo legame con la città e con la sua gente”. “Quando ci si allena e si gareggia insieme per lunghi periodi” – continua – “spesso sono quei piccoli momenti della giornata ad aiutare a creare coesione. Il caffè è sicuramente uno di questi per noi. Che sia come prima cosa al mattino, tra una riunione e l’altra o dopo una sessione di allenamento, crea un momento in cui il team può ritrovarsi e parlare. Kimbo ci aiuta a costruire questo legame.”

GB1 torna all’America’s Cup dopo la storica campagna della 37ª edizione nel 2024, quando è diventato il primo team britannico in 60 anni a disputare l’America’s Cup Match e il primo a vincere la Louis Vuitton Cup. È stata la migliore prestazione britannica nella storia della competizione. Con una nuova struttura e nuovi finanziatori, Oakley Capital, GB1 punterà a fare un ulteriore passo avanti nella 38th America’s Cup.

La precisione è fondamentale per avere successo nella più antica competizione sportiva internazionale al mondo, nata nel 1851 e precedente di 45 anni ai Giochi Olimpici moderni. Allo stesso modo, Kimbo si distingue per l’attenzione ai dettagli: ogni profilo di tostatura, ogni miscela e ogni estrazione sono il risultato di controllo, esperienza e perfezionamento. Tradizione e innovazione sono parte integrante della storia di Kimbo. La partnership riflette inoltre le crescenti ambizioni di Kimbo nel Regno Unito. Con una filiale con sede a Londra e una presenza consolidata sul mercato, GB1 rappresenta una piattaforma strategica per accrescere la notorietà del brand e sostenere la prossima fase dello sviluppo commerciale di Kimbo in Gran Bretagna.

Massimiliano Scala, Head of Marketing di Kimbo, dichiara: “La nostra partnership con GB1 rappresenta un passo strategico nel percorso di crescita internazionale di Kimbo. Il Regno Unito, dove investiamo da diversi anni attraverso la nostra filiale di Londra, è per noi un mercato sempre più importante. La partnership con un team britannico così iconico ci offre una piattaforma potente per accrescere la notorietà e creare nuove opportunità per lo sviluppo del brand Kimbo sul mercato”. “Allo stesso tempo” – continua Scala – “in qualità di Official Coffee della Louis Vuitton 38th America’s Cup, abbiamo l’opportunità di portare la cultura e l’eccellenza del caffè napoletano a un pubblico realmente internazionale. GB1 aggiunge un’ulteriore dimensione a questo percorso, collegando le nostre radici a Napoli con le nostre ambizioni nel Regno Unito.”

Kimbo e GB1 coniugano entrambi la tradizione con uno sguardo rivolto al futuro. Kimbo è guidata dalla terza generazione della famiglia Rubino, fondatrice dell’azienda, mentre GB1, GB2 e Athena Pathway stanno formando la nuova generazione di talenti dell’America’s Cup.

Kimbo al Race Village. La campagna OOH nella città di Napoli

In qualità di Official Coffee della Louis Vuitton 38th America’s Cup, dal 24 al 27 settembre Kimbo è protagonista anche all’interno del Race Village di Napoli, portando nel cuore della competizione uno dei simboli più autentici della cultura della città: il suo caffè. Antica Miscela, 100% Arabica, tra le miscele più rappresentative della tradizione Kimbo, è stata scelta per raccontare al pubblico internazionale l’esperienza del caffè napoletano. All’interno del Race Village, lo spazio Kimbo unisce prodotto (declinato in varie sorprendenti preparazioni e drink) ed esperienza: oltre alla preparazione e degustazione del caffè, il pubblico sarà coinvolto attraverso attività di gaming ed engagement pensate per creare una relazione diretta con il brand.

La presenza di Kimbo durante le Regate Preliminari vive anche fuori dal Race Village attraverso un’importante campagna OOH diffusa nella città di Napoli, dedicata all’incontro tra due eccellenze profondamente legate al tempo, alla tecnica e alla passione: il caffè napoletano e l’America’s Cup, la più antica competizione sportiva internazionale al mondo. Al centro della campagna il concept “Excellence, perfected over time.” Il key visual racconta questo incontro attraverso un’immagine evocativa: un’imbarcazione entra in relazione con un vortice di mare e caffè, la cui forma richiama una tazzina vista dall’alto. Due mondi apparentemente distanti si fondono così in un’unica immagine, accomunati dalla ricerca dell’eccellenza e dalla capacità di perfezionarsi nel tempo. La missione di Kimbo è portare nel mondo l’eccellenza e la cultura del caffè di Napoli: dalla sua città d’origine a uno dei più importanti palcoscenici sportivi internazionali.

GB1

GB1 è lo sfidante britannico dell’America’s Cup e il rappresentante del Challenger of Record, il Royal Yacht Squadron Ltd, per la Louis Vuitton 38th America’s Cup.

GB1 è la nuova identità del team britannico di America’s Cup fondato da Sir Ben Ainslie nel 2014, che ha partecipato alle ultime tre edizioni dell’America’s Cup. Nel 2024 il team ha fatto la storia diventando la prima squadra britannica in 60 anni a qualificarsi per l’America’s Cup Match, la prima in 90 anni a conquistare punti nel Match e la prima in assoluto a vincere l’America’s Cup Challenger Series. Questi risultati hanno segnato la migliore prestazione britannica nella storia della competizione.

GB1 è sostenuta da Oakley Capital, la società di investimento co-fondata dal Managing Partner Peter Dubens, che ha acquisito una partecipazione di maggioranza nel team di America’s Cup.

La sfida di GB1 per l’America’s Cup sarà la quarta occasione in cui il team britannico di Sir Ben Ainslie rappresenta il Challenger of Record, Royal Yacht Squadron Racing Ltd, con sede a Cowes, nel Regno Unito. Tra gli yacht club più antichi e prestigiosi al mondo, il Royal Yacht Squadron risale al 1815 e fu tra i principali artefici della regata originaria intorno all’Isola di Wight nel 1851, che divenne nota come America’s Cup. L’America’s Cup, vertice della vela e più antico trofeo sportivo internazionale al mondo, fu disputata per la prima volta nel 1851 a Cowes, sull’Isola di Wight, 45 anni prima dei Giochi Olimpici moderni. Affrontando la sfida per la quarta America’s Cup consecutiva, GB1 beneficia di una continuità quanto mai necessaria, pietra angolare di ogni team di successo nell’America’s Cup.

KIMBO S.p.A

Kimbo nasce a Napoli nel 1963, da una storia familiare e da una passione che in questa città ha un significato speciale: il caffè. Oggi Kimbo è una delle aziende italiane leader del settore e porta in 107 Paesi un modo unico di interpretare il caffè, radicato nella cultura napoletana e capace di evolvere insieme ai gusti e alle abitudini dei consumatori.

La Vision dell’azienda è portare nel mondo l’eccellenza del caffè napoletano, espressione di una tradizione che innova con passione interpretando le tendenze delle nuove generazioni.

Questa vocazione internazionale trova oggi una delle sue espressioni più significative nella Louis Vuitton 38th America’s Cup che si tiene a Napoli, di cui Kimbo è Official Coffee. Dopo il debutto a Cagliari nel maggio 2026, la competizione arriverà a Napoli dal 24 al 27 settembre 2026, in vista dell’America’s Cup Match del luglio 2027, quando, per la prima volta, il più antico trofeo sportivo internazionale al mondo sarà assegnato in Italia, nelle acque del Golfo di Napoli.

Un incontro particolarmente simbolico per Kimbo: un’azienda nata all’ombra del Vesuvio che, dopo aver conquistato Napoli e l’Italia, porta oggi nel mondo la propria esperienza e cultura del caffè.

Kimbo è il Caffè di Napoli.