Si batte la regione palmo a palmo per ritrovare i due giovani detenuti fuggiti dal carcere minorile di Airola, in provincia di Benevento, lo scorso giovedì all’alba. Ad evadere sono stati Francesco Pio Capriglia, di Napoli, accusato di rapina aggravata, e Raffaele Buccino, di Castel Volturno, recluso invece per ricettazione.

Francesco Pio e Raffaele ricercati in tutta la Campania

A darne notizia è Il Mattino. Francesco Pio dovrebbe finire di scontare la pena nel 2025; mentre il giovane della cittadina casertana dovrebbe espiare la sua condanna fino all’anno prossimo. Da ore le forze dell’ordine sono alla ricerca dei due ragazzi fuggiti dall’Ipm del Sannio: si cerca dappertutto e in particolare nei loro luoghi di origine, ossia il quartiere partenopeo di San Ferdinando e il territorio del Casertano.

La fuga dal carcere

Giovedì scorso Francesco Pio e Raffaele hanno atteso l’alba per mettere in scena la loro fuga. Dapprima hanno rotto una porta metallica poi, con l’aiuto di un lenzuolo, si sono calati dal secondo piano della casa circondariale. Immediatamente è scattato l’allarme, con la polizia penitenziaria che ha avviato le ricerche insieme alle forze dell’ordine per individuare i due evasi. Al momento di loro non vi è ancora traccia.