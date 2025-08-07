Arrestato il reggente del clan Ascione-Papale di Ercolano. Si tratta di Michele Ciaravolo, bloccato dai carabinieri della Compagnia di Torre del Greco proprio a Ercolano. L’uomo risulta condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Ercolano, catturato il reggente del clan Ascione-Papale: in manette Michele Ciaravolo

A catturarlo sono stati i militari dell’Arma, supportati da personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia”, del Nucleo Cinofili di Sarno e del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano. Ciaravolo, ricercato da quando si è reso irreperibile nel dicembre 2023 è stato individuato nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia.

L’arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 4 dicembre 2023 dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, che ha condannato il reggente a sette anni, un mese e cinque giorni di reclusione in quanto ritenuto, appunto, responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.