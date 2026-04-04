Arrestato Roberto Mazzarella a Vietri sul Mare: catturato il boss latitante del clan napoletano

Si è conclusa nella notte l’operazione che ha portato all’arresto di Roberto Mazzarella, ritenuto capo dell’omonimo clan attivo a Napoli e provincia e inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell’Interno.

L’uomo, classe 1978, era irreperibile dal 28 gennaio 2025, quando si era sottratto all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA). Mazzarella è gravemente indiziato di omicidio aggravato dal metodo mafioso.

Blitz dei carabinieri a Vietri sul Mare

L’arresto è avvenuto a Vietri sul Mare, in Costiera Amalfitana, dove il latitante è stato individuato all’interno di una villa di lusso. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, coordinati dalla DDA partenopea.

Fondamentale il supporto operativo di: Squadrone Eliportato “Cacciatori di Calabria”, aliquote di Primo Intervento (API) del gruppo di Napoli, motovedetta della Capitaneria di Porto di Salerno, impegnata nel controllo delle acque. Al momento del blitz, Mazzarella era insieme alla moglie e ai due figli e non ha opposto resistenza.

Sequestri nella villa: contanti, orologi e documenti falsi

Durante la perquisizione nella struttura di lusso, i militari hanno rinvenuto: 3 orologi di lusso, circa 20mila euro in contanti, documenti falsi, telefoni cellulari e smartphone e manoscritti riconducibili a una possibile contabilità. Il materiale sequestrato sarà ora oggetto di ulteriori accertamenti da parte degli inquirenti.

Chi è Roberto Mazzarella

Roberto Mazzarella è considerato uno dei vertici dell’omonimo clan, organizzazione camorristica radicata nel territorio napoletano. La sua latitanza, durata oltre un anno, lo aveva reso uno dei ricercati più pericolosi a livello nazionale.