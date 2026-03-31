Fugge all’alt e aggredisce la Polizia: arrestato 37enne dopo inseguimento tra Portici ed Ercolano

Non si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha dato vita a un pericoloso inseguimento tra le strade di Portici ed Ercolano. Un 37enne napoletano è stato arrestato dalla Polizia di Stato con le accuse di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’episodio è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 30 marzo, durante un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti del Commissariato Portici-Ercolano. L’uomo, alla guida di un’auto in Corso Garibaldi a Portici, ha ignorato l’alt accelerando bruscamente e tentando la fuga.

Inseguimento ad alta velocità tra Portici ed Ercolano

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre estremamente pericolose, mettendo a rischio la sicurezza stradale. La fuga si è conclusa in via Canalone, nel comune di Ercolano, dove il 37enne ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro un’auto in sosta.

Dopo l’incidente, l’uomo e il passeggero hanno tentato di scappare a piedi. Gli agenti sono riusciti a raggiungere e bloccare il conducente al termine di una colluttazione, mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Arresto e denuncia: guidava sotto effetto di droga

Il 37enne è stato arrestato sul posto e successivamente denunciato anche per guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, emersa a seguito degli accertamenti. Disposto inoltre il ritiro della patente di guida.