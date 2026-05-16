Pietro Izzo, 60 anni, conosciuto negli ambienti criminali come “Pierino il pompiere” e considerato dagli investigatori il reggente del clan Licciardi di Secondigliano, è stato arrestato ieri mattina ad Alicante, in Spagna, dopo mesi di latitanza. A tradirlo sarebbero stati i movimenti dei familiari, impegnati nell’organizzazione di un viaggio verso la località spagnola, dettaglio che ha acceso i sospetti della polizia.

Camorra, arrestato in Spagna il reggente del clan Licciardi: è Pietro Izzo

L’uomo era ricercato dal giugno scorso nell’ambito di un’inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso ai danni di un imprenditore edile. Nella stessa operazione erano già finiti in manette Luca Gelsomino e Giovanni Napoli, ritenuti suoi complici.

Secondo quanto emerso dalle indagini, l’imprenditore avrebbe subito pressioni e minacce per il pagamento del “pizzo” relativo ad alcuni lavori di ristrutturazione nel Rione Gescal e nella zona della Masseria Cardone. Attraverso alcuni emissari, il ras avrebbe fatto recapitare alla vittima un messaggio intimidatorio: “Lo sai che sei proprio uno scostumato? Lavori qua e non vieni nemmeno a presentarti a me?”.

In strada con altri parenti

La cattura è stata eseguita dagli agenti della Squadra Mobile della Questura, in collaborazione con il Grupo Localización della Udyco della Policia Nacional di Madrid. Izzo è stato rintracciato mentre si trovava in strada insieme ad alcuni parenti. Gli investigatori ritengono che il 60enne abbia potuto contare, durante la fuga, su una rete di favoreggiatori e su importanti disponibilità economiche. Nonostante la permanenza all’estero, secondo gli inquirenti avrebbe continuato a mantenere contatti costanti con il territorio d’origine. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.