Elezioni, si vota il 24 e il 25 maggio: alle urne Melito, Afragola, Mugnano, Calvizzano e Arzano

Il Ministero degli Interni ufficializza le date in cui si andrà al voto per rinnovare i consigli comunali. Si tratta di domenica 24 maggio e lunedì 25. Tanti i comuni della Campania chiamati alle urne per scegliere anche un nuovo sindaco. Nell’area nord Melito (attualmente commissariato), Afragola, Mugnano, Calvizzano, Cardito, Arzano e Casalnuovo.

In provincia di Napoli spiccano però altri centri popolosi al voto come Ercolano (il sindaco Ciro Buonajuto è stato eletto in consiglio regionale), Portici (il primo cittadino Enzo Cuomo è oggi assessore della giunta campana guidata da Roberto Fico) e San Giorgio a Cremano. Ma anche Pompei, Massa Lubrense, Procida, Sorrento, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano, Somma Vesuviana, Sant’Anastasia, Saviano, San Paolo Belsito, Mariglianella e Terzigno.

Occhi puntati anche a Salerno, dove probabilmente si ricandiderà l’ex governatore campano Vincenzo De Luca. Al voto anche centri storici come Amalfi e Cava de’ Tirreni che saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco. Urne aperte ad Angri (Cosimo Ferraioli, uscente), Campagna, Maiori (Antonio Capone), Pagani (Raffaele Maria De Prisco), Positano (Giuseppe Guida), San Valentino Torio (Michele Strianese).