Capri, picchia la compagnia per gelosia e devasta l’abitazione: arrestato cameriere 31enne

Picchia la compagna al culmine di una lite per motivi di gelosia. I carabinieri della stazione di Capri hanno arrestato un 31enne, cameriere in un noto hotel dell’isola, accusato di maltrattamenti e violenza nei confronti della compagna.

Capri, picchia la compagnia per motivi gelosia e devasta l’abitazione: arrestato 31enne

L’episodio risale al 19 maggio, quando una 30enne del posto ha chiesto aiuto dopo essere stata aggredita nell’abitazione condivisa con il fidanzato. All’arrivo dei militari, la donna presentava evidenti segni di violenza al volto mentre all’interno della casa diversi oggetti risultavano danneggiati. La vittima è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno diagnosticato contusioni al volto, al collo e al braccio destro, oltre a un forte stato di agitazione, con una prognosi di sette giorni.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la lite sarebbe scoppiata per motivi di gelosia dopo una notifica arrivata sul telefono dell’uomo. Il 31enne avrebbe colpito la compagna con numerosi schiaffi e, per alcuni istanti, le avrebbe stretto le mani al collo. La donna è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto. Durante l’aggressione l’uomo avrebbe anche devastato parte dell’abitazione e dato fuoco alla propria divisa da lavoro all’esterno della casa.

I militari hanno rintracciato il 31enne nell’hotel dove lavorava. In evidente stato di alterazione psicofisica, è stato accompagnato in caserma e successivamente trasferito in ospedale, dove è stato disposto un trattamento sanitario obbligatorio per sospetta assunzione di farmaci in dosi non terapeutiche. Attivato anche il “codice rosso”.

Nascosto in un armadio

Il giorno successivo, dopo le dimissioni dall’ospedale, l’uomo avrebbe nuovamente contattato la vittima con messaggi minatori. Temendo per la propria sicurezza, la donna ha chiesto ancora l’intervento dei carabinieri. I militari hanno quindi raggiunto l’abitazione della 30enne, trovando la porta d’ingresso ancora danneggiata. Durante il controllo, il 31enne è stato scoperto nascosto all’interno di un armadio e bloccato. Per lui sono scattate le manette.