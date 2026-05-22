Case abusive e allacci alla fogna con scarichi nel Lago Patria, scatta il sequestro di 18 villette

Blitz dei Carabinieri Forestali e della Compagnia di Giugliano in Campania nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Eseguito un decreto di sequestro preventivo nei confronti di dodici persone gravemente indiziate di occupazione abusiva di terreni pubblici appartenenti al patrimonio disponibile della Regione Campania.

Case abusive e allacci alla fogna con scarichi nel Lago Patria, scatta il sequestro di 18 manufatti

L’operazione ha interessato un’area compresa tra Licola e Marina di Varcaturo, nel territorio di Giugliano in Campania, dove – secondo quanto emerso dalle indagini – gli occupanti avrebbero realizzato senza autorizzazione 18 manufatti edilizi, continuando poi ad abitarli senza alcun titolo legittimo.

Le attività investigative sono state condotte dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Napoli, con il supporto del Gruppo Carabinieri Forestali di Napoli e della Compagnia Carabinieri di Giugliano. Gli accertamenti, supportati da sopralluoghi e verifiche catastali e storiche sui fabbricati e sui titoli di proprietà, hanno consentito agli inquirenti di ricostruire l’intera vicenda.

Inquinamento nel Lago

Particolare attenzione è stata riservata anche agli aspetti ambientali. Gli investigatori avrebbero infatti riscontrato allacci abusivi alla rete fognaria comunale e la presenza di fosse di accumulo, i cosiddetti “pozzi neri”. Sono ora in corso ulteriori approfondimenti per verificare la regolarità dello smaltimento dei reflui domestici e le eventuali conseguenze sull’inquinamento del Lago Patria.

Secondo quanto comunicato dalla Procura, gli immobili risultano inseriti nel “Piano di Valorizzazione ed Alienazione” della Regione Campania. Qualora gli attuali occupanti non dovessero completare entro i termini previsti il percorso di sdemanializzazione, potrebbe scattare lo sgombero degli edifici.