Giugliano, sorteggiato l’ordine dei voli dell’angelo per lunedì 25 e sabato 30 maggio

Tutto pronto per il Volo dell’Angelo del 2026, uno degli appuntamenti più attesi dai fedeli di Giugliano per celebrare la Madonna della Pace. All’interno del Santuario dell’Annunziata, subito dopo le prove concluse ieri pomeriggio, è stato sorteggiato l’ordine dei voli. Lunedì 25 maggio mattina ad aprire i festeggiamenti sarà Dionisia Gervasio. A chiudere la giornata di processione del lunedì 25 maggio Giulia Pezzella.

Invece ad aprire la processione del sabato 30 maggio – la cosidetta “ottava” – sarà la piccola Katia Truppa. A chiudere i festeggiamenti della sera, quando farà rientro il carro all’Annunziata, sarà Maria Vittoria Maraucci. A disposizione ci sarà Vittoria Belluomo come angioletto di riserva.