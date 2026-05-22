I carabinieri della stazione Napoli Stella hanno smantellato una piazza di spaccio in vico II Gagliardi, nel quartiere Stella, arrestando un 46enne pakistano già noto alle forze dell’ordine.

Napoli, piazza di spaccio dietro il Museo Archeologico: arrestato 46enne

L’operazione è scattata in una zona del centro storico particolarmente difficile da controllare: il vicolo, stretto tra le pareti di tufo alle spalle del Museo Archeologico Nazionale, presenta infatti tre lati chiusi e una sola via d’uscita, caratteristica che lo rendeva una roccaforte ideale per l’attività di spaccio.

Nel corso della perquisizione nell’abitazione dell’uomo, i militari hanno sequestrato 223 grammi di cocaina e 54 grammi di eroina, oltre a materiale per il confezionamento delle dosi e 14.500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il 46enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.