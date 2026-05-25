Ultime ore di voto nei comuni dell’area nord di Napoli: cresce l’affluenza, dalle 15 via allo spoglio

Sono stati riaperti alle 7 di questa mattina i seggi nei comuni dell’area nord di Napoli chiamati al voto per le elezioni amministrative 2026. Si potrà votare fino alle ore 15, quando scatterà immediatamente lo spoglio delle schede che decreterà sindaci e nuovi consigli comunali. L’affluenza registrata alle 23 di ieri mostra dati in crescita rispetto alla precedente tornata elettorale in diversi comuni del napoletano, con particolare attenzione ai centri più popolosi come Afragola, Frattamaggiore e Casalnuovo.

Affluenza elezioni comunali 2026: i dati comune per comune

Afragola

Sezioni: 54 su 54

Affluenza ore 23: 53,53%

Precedente tornata: 48,82%

Arzano

Sezioni: 32 su 32

Affluenza ore 23: 36,28%

Precedente tornata: 38,40%

Calvizzano

Sezioni: 10 su 10

Affluenza ore 23: 55,00%

Precedente tornata: 52,74%

Cardito

Sezioni: 18 su 18

Affluenza ore 23: 57,68%

Precedente tornata: 50,92%

Casalnuovo

Sezioni: 42 su 42

Affluenza ore 23: 54,33%

Precedente tornata: 53,14%

Casandrino

Sezioni: 12 su 12

Affluenza ore 23: 52,90%

Precedente tornata: 57,05%

Frattamaggiore

Sezioni: 35 su 35

Affluenza ore 23: 58,39%

Precedente tornata: 59,87%

Melito

Sezioni: 38 su 38

Affluenza ore 23: 41,95%

Precedente tornata: 47,35%

Mugnano

Sezioni: 32 su 32

Affluenza ore 23: 47,09%

Precedente tornata: 51,40%

Ultime ore decisive prima dello spoglio

La mattinata di oggi sarà decisiva per determinare l’affluenza finale nei comuni al voto. In diversi centri si registra un incremento rispetto alle precedenti amministrative, segnale di una forte partecipazione soprattutto nei comuni dell’hinterland nord di Napoli. Alle 15 la chiusura definitiva delle urne e subito dopo inizierà lo spoglio delle schede, con i primi risultati attesi già nel pomeriggio. Grande attenzione in particolare ad Afragola, Frattamaggiore e Casalnuovo, dove la sfida elettorale si preannuncia particolarmente combattuta.