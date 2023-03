Un tragico schianto stradale costato la vita a una giovane di soli 21 anni. E’ accaduto questa mattina in Campania.

L’impatto a Palomonte, in provincia di Salerno, in località Canalicchio. La vittima, Giada D’Elia,per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada con la sua auto. Troppo violento, purtroppo, l’impatto: la giovane non ce l’ha fatta.

Incidente mortale a Palomonte: morta Giada D’Elia

Alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 12 marzo, la 21enne mentre era alla guida della sua auto ne avrebbe perso il controllo schiantandosi contro il muro in cemento di recinzione di un’abitazione. La giovane si trovava sulla strada provinciale 36, località Canalicchio, e pare fosse a pochi metri da casa.

Sul posto, i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sequestrato il veicolo per gli accertamenti del caso e per ricostruire l’esatta dinamica che ha portato alla morte della giovane Giada. Intanto in queste ore, la comunità di Palomonte è sconvolta per l’accaduto. Sono già diversi i messaggi di cordoglio per la famiglia della giovane vittima.