Incidente questa mattina in via Allende a Giugliano, in pieno centro. Intorno alle 13 e 30, una ragazza alla guida di un’utilitaria Dacia ha perso il controllo del veicolo per ragioni da accertare e si è schiantata contro la vetrina di un negozio di abbigliamento dopo aver invaso il marciapiede.

Giugliano, perde controllo dell’auto e si schianta contro vetrina: strada chiusa per un’ora

Per fortuna in quel momento non c’erano pedoni in transito. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante De Simone, che hanno interdetto l’arteria stradale per circa un’ora così da consentire i rilievi del caso e la rimozione del mezzo. La giovane sarà sottoposta ad accertamenti medici. Tra le ipotesi prese in considerazione alla base dell’incidente c’è quella del malore o di una distrazione alla guida. L’automobilista non avrebbe riportato ferite gravi.