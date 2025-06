Un drammatico schianto è avvenuto nella serata di ieri, venerdì 6 giugno, sull’Autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, all’altezza di Castellammare di Stabia. A perdere la vita Pasquale Cavallaro, 61 anni, dipendente della società Salerno Pulita, che si occupa della raccolta rifiuti nel capoluogo.

Castellammare: perde il controllo dell’auto e si schianta contro guardrail: Pasquale muore un 61 anni

L’uomo, alla guida dell’auto con cui stava facendo ritorno a Napoli insieme a un collega di 65 anni, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del veicolo, andando a impattare contro il guardrail. L’impatto è stato fatale: per il 61enne non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Il passeggero che viaggiava con lui è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è ora ricoverato in gravi condizioni.

Il dolore ha immediatamente scosso colleghi e amici della vittima. La società Salerno Pulita ha espresso profondo cordoglio alla famiglia di Pasquale Cavallaro con una nota ufficiale: “Ci stringiamo con affetto ai suoi cari, ricordando il suo impegno e la sua dedizione. Auguriamo una pronta guarigione al collega rimasto ferito”. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.