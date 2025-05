Tragedia sulle strade di Napoli: un uomo di 47 anni ha perso la vita nella serata di ieri, venerdì 23 maggio, in seguito a un grave incidente avvenuto in Via Sant’Ignazio di Loyola, nel tratto in discesa tra Via dell’Eremo e Largo Cangiani.

Tragedia a Napoli, si schianta con lo scooter: 47enne muore dopo corsa al Cardarelli

Il motociclista, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo nei pressi del civico 236 ed è rovinato violentemente al suolo. Immediato l’intervento dei soccorsi: l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, dove è deceduto circa un’ora dopo l’arrivo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, sezione Infortunistica Stradale, che hanno effettuato i rilievi e posto sotto sequestro il veicolo. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti del caso. Si tratta della decima vittima della strada a Napoli dall’inizio del 2025. Indagini in corso per chiarire la dinamica del sinistro.