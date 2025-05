Dramma nella mattinata di oggi a Trecase, dove un uomo di 67 anni, Angelo Riccardo Gargano, residente a Scafati, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto poco dopo le 10 in via Casa Cirillo.

Tragedia a Trecase, Angelo perde il controllo della bici e si schianta contro un muro

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo stava percorrendo la strada in bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo. La forte pendenza del tratto potrebbe aver contribuito alla perdita di equilibrio, facendolo finire rovinosamente contro il muro perimetrale di un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma per il 67enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso sul colpo.

Presenti anche i carabinieri della stazione di Trecase e della sezione radiomobile di Torre Annunziata, che hanno eseguito i rilievi del caso e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La salma, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata rilasciata ai familiari.