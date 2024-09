Dai tremila ai seimila euro per avere un diploma. È quanto scoperto da un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Bologna che hanno posto a sequestro un istituto di formazione, il Da Vinci School di Bologna, specializzato nel recupero di anni scolastici.

Diplomicio a Bologna con “succursale” a Portici: fino a 6000 euro per superare l’esame

L’istituto, dopo aver incassato la “tassa d’esame”, indirizzava gli studenti in una scuola paritaria di Fermo o in un’altra di Portici, dove veniva garantito il conseguimento dell’esame finale a prescindere della preparazione. Gli indagati sono i responsabili delle tre scuole. Alla scuola campana sarebbero stati versati dal 2017 al 2023 circa 214mila euro, mentre a quella di Fermo quasi 60mila euro. La promozione è stata garantita al 100% degli studenti che hanno versato la tassa.

L’indagine è partita dopo un esposto da parte della famiglia di uno studente in cui segnalavano situazioni anomale e poca serietà nello svolgimento delle lezioni. In molti casi gli studenti non sapevo che, per affrontare la maturità, si sarebbero dovuti spostare in una delle due regioni. I finanzieri spiegano di avere rilevato vari illeciti commessi dall’istituto di recupero per agevolare la promozione dei propri studenti presso le due scuole. Una cospicua parte dell’iscrizione sarebbe stata girata sotto forma di ‘tassa d’esame’ alle scuole paritarie che, in cambio, avrebbero assicurato la promozione di tutti gli studenti inviati dall’istituto bolognese.

Oltre alla corruzione, viene ipotizzato il falso sulla base di attestazioni fittizie di residenza o domicilio nelle zone dove si trovano le due scuole, oppure di alternanza scuola-lavoro. Questi moduli sarebbero stati compilati in un secondo momento, dopo che gli studenti o le loro famiglie li avevano firmati.