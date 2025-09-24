Inaugurato il primo dei nuovi dieci treni che serviranno la linea arcolabeno Aversa-Piscinola. Più capienti, sicuri ed efficaci. Durante la presentazione, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rivendicato l’impegno della giunta regionale negli investimenti sul trasporto pubblico locale.

De Luca inaugura i nuovi treni della linea Aversa-Piscinola: «Lavoro che cambia la vita dei cittadini»

«Un lavoro straordinario quello che abbiamo messo in cantiere e che stiamo realizzando – ha dichiarato De Luca –. Ci auguriamo che l’uno per cento che resta da completare del 99 per cento già realizzato, venga portato a termine da chi verrà dopo di noi».

Il governatore ha poi lanciato un appello a mantenere alta l’attenzione sul merito degli interventi infrastrutturali, senza farsi distrarre dalle polemiche politiche: «Ci auguriamo che rimanga la concentrazione sul lavoro, non sulle pippe della politica politicante o sulle scemenze delle bandierine demagogiche. Bisogna continuare a valorizzare l’immenso lavoro che è stato fatto, perché questo davvero cambia il modo di vivere dei nostri concittadini e della nostra comunità».

Con i nuovi convogli, la Regione Campania punta a rendere più moderna, efficiente e sostenibile la mobilità dell’area nord di Napoli, rafforzando un’infrastruttura considerata strategica per i collegamenti metropolitani. Entro due anni, con l’entrata in funzione del tratto di Capodichino, la Linea 11 dovrebbe “agganciarsi” alla Linea 1, rendendo così non più necessario il cambio a Piscinola per chi è diretto a Napoli da Aversa.