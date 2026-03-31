Aversa, tavolo al Comune sull’estensione della Ztl: ipotesi nuovi varchi in centro e via Roma pedonale

Far coincidere il piano urbano del traffico con l’attuale mappa dei varchi della Ztl attivi nel centro storico, valutando anche una possibile estensione della zona a traffico limitato. È questo il tema al centro del tavolo tecnico che si è tenuto stamattina, alle 12.30, al Municipio di Aversa. All’incontro hanno preso parte il sindaco Franco Matacena, il consigliere di maggioranza Raffaele Oliva e il professore Armando Cartenì, già incaricato della redazione del piano urbano del traffico approvato appena un anno fa in consiglio comunale.

Aversa, tavolo di confronto sull’estensione della Ztl: ipotesi nuovi varchi in centro e via Roma pedonale

Il confronto si è concentrato sull’ipotesi di ampliare ulteriormente la ztl, a partire da via Seggio, dove sono attualmente presenti due varchi. Tra le soluzioni allo studio anche l’attivazione di nuovi accessi controllati in via Valente e via Vittorio Veneto, così da estendere il perimetro della zona a traffico limitato a un’ulteriore porzione del centro storico. Nel corso della riunione, il sindaco avrebbe inoltre avanzato l’ipotesi di istituire un’isola pedonale in via Roma, se non per l’intera giornata, almeno in una fascia oraria compresa tra le 18 e le 20 ore.

L’eventuale ampliamento della ztl comporterebbe una riorganizzazione della viabilità cittadina, con l’obiettivo di disincentivare l’uso dei veicoli nel cuore del centro storico, riducendo il traffico particolarmente intenso in città. Il professore Cartenì ha raccolto le proposte emerse e valuterà la loro integrazione nel piano urbano del traffico. Previsto, infine, un confronto con i commercianti, che sarà convocato una volta definito nel dettaglio il progetto.