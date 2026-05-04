Inaugurato questa mattina sulla facciata esterna della scuola Siani di Villaricca, in via Fermi, il primo murales dedicato a Domenico Caliendo, il bimbo morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore fallito.

Villaricca, inaugurato il primo murales dedicato a Domenico Caliendo: “Tragedie da non ripetere”

L’opera, dal titolo “Il Volo di Domenico – Memoria, Arte e Comunità”, è stata realizzata da un street artist e promossa dall’Associazione “Idee e Concretezza” insieme al Progetto “Accademia del Volontariato” e alla “Comunità Casa Amalia Fusco”. Presenti all’evento la mamma di Domenico, Patrizia, oltre che diverse figure istituzionali, tra cui il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, il deputato Luigi Nave, la consigliera regionale Lucia Fortini e il vicesindaco di Villaricca Gianni Granata. L’evento inaugurale ha visto la partecipazione di tutti gli studenti dell’istituto Siani, dei docenti e del preside Luigi Molitierno.