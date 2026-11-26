Un viaggio in metropolitana andata e ritorno da Giugliano a Napoli per testare come funziona il trasporto pubblico dall’area nord di Napoli al capoluogo. I problemi persistono nelle coincidenze tra la linea 1 e la linea Arcobaleno. All’andata abbiamo impiegato un’ora da Giugliano a Napoli toledo, con treni in orario.

Abbiamo poi ripreso la metropolitana per tornare a Giugliano, ma è proprio durante il viaggio di ritorno che è arrivata l’amara sorpresa. Alla stazione di Piscinola abbiamo dovuto attendere ben 24 minuti prima dell’arrivo del treno della linea Napoli Nord-Est diretto a Giugliano. Insomma, se all’andata siamo riusciti a raggiungere il capoluogo dalla provincia in appena un’ora, il viaggio di ritorno si è rivelato decisamente più lungo.