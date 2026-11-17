Nuove tecnologie, infrastrutture innovative e trasporti sempre più sostenibili: quale futuro attende la mobilità nell’area nord di Napoli? È questo il tema al centro della puntata di Campania Oggi, che inaugura un percorso di approfondimento realizzato in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli e con il contributo dei docenti universitari napoletani. Ospite in studio il professor Salvatore Strano, docente di Dinamica del veicolo ferroviario all’Università Federico II di Napoli, con il quale abbiamo analizzato le trasformazioni del settore dei trasporti, le potenzialità della Gronda, le monorotaie, gli autobus elettrici e le possibili soluzioni per superare le criticità della mobilità nei comuni a nord di Napoli.

Come stanno cambiando i mezzi di trasporto grazie alle nuove tecnologie?

I mezzi di trasporto stanno vivendo una profonda trasformazione tecnologica. I tre pilastri fondamentali di questo cambiamento sono l’elettrificazione, la digitalizzazione e l’automazione. I veicoli ferroviari, ad esempio, sono oggi molto più innovativi: grazie ai sistemi di trasmissione dei dati possiamo monitorarli costantemente, migliorare la diagnostica e rendere il servizio più efficiente.

La tecnologia deve però essere al servizio dei cittadini, che chiedono rapidità, sicurezza e comfort. Anche aspetti come la temperatura ambientale, le vibrazioni e la rumorosità sono diventati elementi fondamentali nella progettazione dei mezzi di trasporto.

Quali soluzioni innovative possono funzionare nell’area nord di Napoli?

Dobbiamo partire dal contesto territoriale e non dalla tecnologia. L’area nord di Napoli è caratterizzata da una popolazione molto numerosa, da comuni ravvicinati e da una rete di collegamenti ferroviari che si è sviluppata storicamente soprattutto in direzione radiale verso Napoli.

Oggi, invece, dobbiamo intercettare anche una domanda di trasporto trasversale. In questo senso, il progetto della Gronda rappresenta un’opportunità interessante: un collegamento circonferenziale capace di mettere in relazione i diversi comuni dell’area nord, le attività commerciali, gli ospedali e gli altri poli di interesse, senza costringere i cittadini a utilizzare continuamente l’automobile privata.

Autobus elettrici, tramvie e monorotaie: quale sistema scegliere?

La prima cosa da analizzare è la domanda di trasporto: quante persone dobbiamo spostare nelle ore di punta e in quali direzioni? Nell’area nord di Napoli abbiamo studenti, lavoratori e cittadini che si muovono sia verso Napoli sia tra i diversi comuni.

Abbiamo quindi bisogno di mezzi collettivi con capacità medio-alta e con un basso impatto ambientale.

Gli autobus sono sicuramente meno costosi rispetto a una monorotaia o a una metropolitana leggera, ma hanno una capacità di trasporto limitata. Se vengono inseriti in corsie preferenziali, attraverso un sistema BRT (Bus Rapid Transit), diventano però una soluzione molto più interessante.

La scelta deve tenere insieme capacità di trasporto, sostenibilità ambientale, costi e fattibilità progettuale.

Quanto costano le nuove infrastrutture e quali sono realmente fattibili?

Dobbiamo partire dalla fattibilità. Una metropolitana sotterranea può arrivare a costare indicativamente 250 milioni di euro al chilometro, considerando anche la complessità delle opere e delle stazioni. Inoltre, i tempi di realizzazione sono molto lunghi.

Gli autobus elettrici sono più semplici da introdurre, ma le nostre strade sono già molto trafficate. Anche il tram, se viaggia in sede promiscua, rischia di rimanere bloccato agli incroci insieme alle automobili.

Per questo possiamo immaginare una soluzione intermedia: un’infrastruttura sopraelevata, con costi indicativi che potrebbero aggirarsi intorno ai 100-120 milioni di euro al chilometro, a seconda della tecnologia utilizzata.

È una possibilità da approfondire, soprattutto considerando i corridoi disponibili nel territorio.

La monorotaia è una soluzione concreta per l’area nord di Napoli?

Bisogna distinguere le diverse tecnologie. Il sistema di Bologna è un people mover, progettato per trasportare un numero relativamente contenuto di persone su un percorso specifico.

Nel nostro territorio abbiamo esigenze differenti: non dobbiamo spostare poche persone, ma garantire collegamenti a una popolazione numerosa. Serve quindi un sistema con una capacità di trasporto adeguata.

Bisogna valutare non soltanto il costo dell’infrastruttura, ma anche il costo per cittadino trasportato, la manutenzione, i depositi e le officine necessarie per garantire la disponibilità dei veicoli nel tempo.

È fondamentale ragionare in un’ottica sistemica e considerare l’intero ciclo di vita dell’investimento.

Biciclette elettriche e monopattini possono migliorare la mobilità?

Sono assolutamente utili, ma devono essere accompagnati da infrastrutture sicure, parcheggi e sistemi di integrazione con il trasporto pubblico.

Non rappresentano un’alternativa al trasporto collettivo, ma una forma di micromobilità che deve essere organizzata e sviluppata dai comuni, con una regia più ampia a livello regionale e metropolitano.

Immaginiamo, ad esempio, un cittadino che percorre un chilometro in bicicletta elettrica per raggiungere una stazione, parcheggia il mezzo in sicurezza e prosegue il viaggio con una metropolitana leggera o una monorotaia. È importante anche lavorare sulla cultura della sostenibilità. Le nuove generazioni sono molto più attente alle tematiche ambientali e dobbiamo continuare a trasmettere questi valori.

Quali vantaggi offre una monorotaia rispetto ai sistemi ferroviari tradizionali?

Una delle caratteristiche interessanti di alcune monorotaie è il sistema di contatto con l’infrastruttura. Non si tratta di una tradizionale rotaia metallica: in alcuni sistemi il veicolo poggia su una struttura centrale in calcestruzzo attraverso grandi pneumatici, con ulteriori pneumatici laterali per la guida.

Questa soluzione consente di ottenere prestazioni di frenata interessanti, grazie alla maggiore aderenza, e di ridurre sensibilmente la rumorosità.

Esistono anche sistemi metropolitani su gomma, come alcuni utilizzati a Parigi, che offrono un comfort acustico particolarmente elevato.