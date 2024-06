Questa mattina sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione dello stadio comunale di Crispano. Il nuovo impianto sportivo sarà dedicato a Raffaele Vergara, un operaio di 20 anni tragicamente scomparso il 19 luglio 2023 a causa di un incidente sul lavoro a Frattamaggiore, mentre puliva una macina per la lavorazione di aromi e spezie.

Intitolato a Raffaele Vergara il nuovo stadio comunale di Crispano

Raffaele, originario di Crispano e attivo nel mondo del calcio con la squadra della Virtus Afragola Soccer, è stato commemorato con la posa della prima pietra. La ristrutturazione dello stadio, finanziata con circa due milioni di euro, prevede un termine di 300 giorni lavorativi per la realizzazione.

L’evento ha visto la partecipazione di Antonio Vergara, il padre di Raffaele. Il sindaco Michele Emiliano ha descritto il progetto come avveniristico e attento alle esigenze della comunità.

«Lo stadio, per volontà dell’amministrazione locale, sarà intitolato proprio a Raffaele, per non dimenticare. Pertanto consegneremo ai cittadini un’altra maxi area riqualificata, abbandonata ormai da decenni in condizioni di degrado» ha dichiarato il primo cittadino.